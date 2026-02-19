En el día de su cumpleaños, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner salió a saludar desde el balcón de su domicilio en el barrio porteño de Constitución a militantes y simpatizantes que permanecían en la calle para expresarle su apoyo.

La dirigente agradeció los saludos con gestos y sonrisas, en una breve aparición que fue registrada por los presentes y replicada en redes sociales.

Publicidad

La escena se dio en una jornada políticamente cargada, marcada por el paro general convocado por centrales sindicales y por el debate en el Congreso de la reforma laboral impulsada por el oficialismo, temas que mantienen en tensión el clima social y político.

La presencia de seguidores frente a su vivienda y la salida al balcón volvieron a mostrar el respaldo de un sector del peronismo a la ex mandataria, en un contexto de fuerte discusión pública sobre el rumbo económico y laboral del país. Pero además, el festejo de cumpleaños también estuvo en las redes sociales. Los saludos y mensajes políticos se multiplicaron en distintas plataformas.

Publicidad

Lógicamente, no solo se limitaron al saludo propiamente celebratorio, también a recordar cómo anticipó lo que ocurriría con las políticas anunciadas por Javier Milei y el contraste con las que llevó adelante durante su gobierno.

La Cámpora compartió un video con una recopilación de declaraciones de Cristina Kirchner desde la década de los 90 hasta la actualidad. “Si me van a condenar, me van a inhabilitar, me van a meter presa. No me importa, no me van a hacer arrepentir de nada de lo que hice. De nada”, es la frase de la ex presidenta que se oye al comienzo.

Publicidad

Al mismo tiempo, desde la organización que lidera Máximo Kirchner realizaron una serie de pintadas en todo el país: “Queremos a Cristina, no a la Reforma Laboral”, dicen muchas de ellas.

El propio Máximo Kirchner aseguró que “mientras el poder real y la mafia judicial se garantizan a sí mismos impunidad y negocios encarcelando a quien supo establecer límites a su voracidad, lo único que derrama es el efecto disciplinador que lleva a muchos a dar quórum y acompañar una deformación de la ley laboral que sólo traerá más abusos, más injusticias y más dolor”.

“No me sale decirte feliz cumpleaños. Pero puedo afirmar que más temprano que tarde, lo imposible será inevitable”, cerró su publicación el diputado nacional de Fuerza Patria.

Otro que recordó a CFK fue Nicolás Kreplak, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires. “El primer gran paso para ir contra los laburantes y el bienestar de la sociedad fue encarcelar a Cristina”, escribió.

El Partido Justicialista, aprovechó además, el contexto para recordar cuando la entonces jefa de Estado inauguró la planta de FATE en San Fernando, Provincia de Buenos Aires. La misma que acaba de anunciar su cierre, dejando 920 trabajadores en la calle.

“No recordamos esto por nostalgia del pasado. Lo traemos al presente porque sabemos que hay otra forma de hacer las cosas. Sin quitarle derechos a los trabajadores, como quiere hacer hoy el Gobierno y sus cómplices en el Congreso”, escribió el PJ para acompañar un video de ese momento.

“Hoy cumple años una mujer que ya no pertenece a un partido, ni a una época, ni a una causa judicial. Pertenece a la historia. Y la historia no se condena. La historia se escribe”, publicó Gregorio Dalbón, uno de los abogados de la ex presidenta, en sus redes sociales.

Más escueto fue el saludo de Axel Kicillof. “Feliz cumple!”, escribió el gobernador de la Provincia de Buenos Aires para acompañar una imagen de CFK en sus historias de Instagram.

“Esta foto te la saqué cuando visitamos juntas la Basílica de la Virgen de Guadalupe, considerada patrona de México y de toda América Latina. Te vi agradecerle por protegerte y seguir viva después del atentado. Sé que esa fe inmensa y tus grandes convicciones te dan las fuerzas para seguir dándoles esperanzas a tantos argentinos”, contó la senadora nacional mendocina Anabel Fernández Sagasti.

“La única que siempre le cumplió al pueblo trabajador. La que nunca los traicionó”, aseguró la diputada nacional y ex directora de Migraciones Florencia Carignano.