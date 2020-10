Calingasta dio marcha atrás y no reabrirá el turismo interno el fin de semana

Todo se encaminaba para que el turismo interno en San Juan volviera el próximo fin de semana, que tendrá un día más de descanso por el feriado del lunes 12 de octubre. Sin embargo, esta situación cambió tras la detección del primer caso de Covid-19 en aquel departamento cordillerano, según registró el Ministerio de Salud Pública en un rastrillaje realizado durante la tarde de este martes.

En diálogo con DIARIO HUARPE, el intendente Jorge Castañeda confirmó que la medida quedó suspendida después de ponerse en contacto con las autoridades provinciales. En conjunto determinaron que lo mejor era esperar para reabrir el departamento al turismo, más considerando que se esperaba un importante flujo de sanjuaninos que ya habían planeado pasar tres días en aquel lugar.

"Estamos trabajando en el rastrillaje. Esto va a demorar un rato porque no sabemos qué contactos ha tenido esta persona en Calingasta. Por lo tanto, puede resultar que nadie más esté infectado como que tengamos 100 contagiados. Como esto va a demorar más de 24 horas, junto al gobernador Uñac hemos determinado suspender la reapertura del turismo interno que teníamos previsto que volviera este fin de semana", explicó el jefe comunal.

Castañeda agregó: "Hasta no saber la evolución de este caso de coronavirus en Calingasta, turismo interno por ahora no tendremos. Para colmo es en el centro de Barreal y no podemos sobrecargar ese espacio con gente porque puede dispararse una ola de contagios mucho más grande".

Durante la tarde, personal del Ministerio de Salud llegó al departamento y comenzó con el rastrillaje para determinar la trazabilidad del infectado y posibles contagios por contactos estrechos. Esta actividad continuará en la mañana del miércoles. "Ya hemos pedido que quienes hayan tenido relación con esta persona se queden aislados en sus domicilios, mañana los buscaremos, cercaremos las zonas y pediremos toda la información que nos falta en cuanto a contactos", expresó el intendente.

No obstante, Castañeda les pidió a los calingastinos conservar la calma. "Queda claro que el virus puede llegar por cualquier lado, por donde menos lo esperemos. No sólo el turismo puede traer el virus, esta es la enseñanza que nos debe dejar esta situación. Y tercero, no debemos tener miedo. Hay que mantener los cuidados correspondientes, pero no tener miedo, generar pánico ni escrachar a quienes tienen o tuvieron el virus".

El infectado con coronavirus es un hombre que habitualmente viajaba a la Ciudad de San Juan a buscar medicamentos para proveer la farmacia que posee en Barreal, ante lo que el intendente calificó: "Le tocó la mala suerte de contagiarse y su entorno está preocupado. Así que seguiremos analizando la situación con la ministra de Salud (Alejandra Venerando)".

Por su parte, el director de Turismo de Calingasta, Heber Tapia, indicó que se va a aplicar el protocolo elaborado por el Comité Covid y se va a bloquear este miércoles la Avenida Presidente Roca, arteria principal de Barreal. "No queremos exponer a la comunidad ni a los turistas a esto, entonces queremos esperar a que se haga la trazabilidad y después evaluar la situación del turismo", subrayó.

"La delegación municipal de Barreal está comprendida entre las nueve cuadras a la redonda que se van a aislar, entonces sólo tendrá una guardia mínima y sin atención al público", detalló.

Tapia explicó a la vez que durante la tarde mantuvo una reunión con un grupo de calingastinos que se oponía a la apertura del departamento a los turistas y que habían logrado llegar a un consenso y que "mañana íbamos a comunicar la reapertura con los protocolos necesarios que estas personas nos exigieron como por ejemplo el test rápido, que no estaba comprendido en un principio. Pero debido a este positivo tenemos que dar marcha atrás con todo".