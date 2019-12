Camaño dice que el interbloque de Juntos por el Cambio tiene "una actitud antidemocrática"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La diputada nacional por Consenso Federal Graciela Camaño consideró hoy que el interbloque de Juntos por el Cambio en la cámara baja tiene "una actitud totalmente antidemocrática", al cuestionar la decisión de ese espacio de no dar quórum mañana para tratar el proyecto de ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva impulsados por el oficialismo.



"El Congreso está cerrado hace dos años porque Cambiemos se robó la llave. Y ahora, en lugar de tratar de ver de qué manera podemos corregir esta ley que, efectivamente, tiene exceso en la delegación de facultades, toman una actitud nuevamente de brecha, de grieta, de vamos por todo, totalmente antidemocrática", señaló la legisladora en declaraciones a FM "La Patriada".



Sin embargo, la legisladora estimó que "se llegará a una solución" para permitir el tratamiento de esta iniciativa, ya que "hay diputados de Juntos por el Cambio que están en desacuerdo" con la estrategia que adoptó el interbloque.



La legisladora aclaró que el bloque de Consenso Federal "no acompañará todo el proyecto tal como viene", y manifestará "sus diferencias" durante el debate previsto para mañana.



"Una cosa es eso y otra cosa es querer empujar al Congreso nuevamente a la inactividad, esta vez para hacer un aprovechamiento político, por el exceso de facultades que solicita el Ejecutivo en el proyecto", observó.



En ese sentido, Camaño remarcó que su espacio "no se dejará correr" por una fuerza política como el macrismo que "dejó al país prácticamente en default"



"Dejaron el país en el borde del precipicio y ahora lo que están haciendo, con estas actitudes, es empujar el auto para que se caiga. De todos modos, estoy viendo que hay muchos diputados de Cambiemos que no están de acuerdo con esta estrategia", puntualizó.