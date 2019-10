Camaño dijo que "el desafío de Alberto Fernández es mostrar transparencia"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

La diputada de Consenso Federal, Graciela Camaño, aseguró hoy que “el desafío” del presidente electo por el Frente de Todos, Alberto Fernández, “es mostrar fundamentalmente transparencia y ser muy estricto en el tema de la corrupción”.



Para Graciela Camaño, reelecta en su banca por Consenso Federal que llevó a Roberto Lavagna como candidato a presidente y cuya fuerza obtuvo el 6,16 por ciento de los votos en los comicios nacionales de ayer, “Alberto debe dar señales claras de transparencia y ser muy estricto con la corrupción y que no van a cometer los errores pasados”.



Sostuvo que en los comicios desarrollados ayer, el electorado “no estableció una preferencia contundente por ninguno de los dos lados de la grieta” y afirmó que ese resultado deja en el Congreso “un equilibrio” entre las dos principales fuerzas pero, dijo, “hay que estar atentos a las conductas”.



“Nosotros dijimos lo que otros no decían que era la dificultad del momento: ahora se van a ir desayunando los que prometían tanto, viendo que muchas de las promesas por el momento no se van a poder cumplir”, aseveró Camaño en declaraciones a Télam.



Y añadió: “Ojalá tengan la pericia y la capacidad de no hacer ninguna pavada” y puso de relieve que “el final de la campaña de Mauricio Macri, con esas convocatorias y recorridas logró arrebatarles por lo menos 3 ó 4 puntos” a la fuerza liderada por Lavagna.



En torno a su rol en el Congreso, donde Consenso Federal logró 2 bancas en la provincia de Buenos Aires, Camaño no descartó trabajar en la idea de conformar un interbloque con diputados otros partidos del interior, al rechazar la posibilidad de efectuar acuerdos con alguno de los dos bloques mayoritarios de la cámara baja.



“Los ciudadanos nos votaron y nos dieron un mandato: no creen que Cristina o Macri sean la solución. Yo no me muevo de la postura que debo tener por la campaña que hice cuando la gente me voto: no me votó para que arregle con alguien y vote cualquier cosa”, enfatizó la diputada nacional.



Sostuvo que tanto el Frente de Todos como Juntos por el Cambio “son las dos fuerzas responsables de la situación. Por más que los kirchneristas nos quieran vender que son ‘el modelo’ ellos dejaron el país hecho un desastre. No es el modelo son las personas que gobiernan”.



Finalmente, Camaño también cuestionó al gobierno nacional, al advertir que “más allá de la remontada llegaron a este resultado por los propios errores de Macri”.