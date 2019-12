Cámara de Comercio y Minería de Malargüe propone minería sin cianuro

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Autoridades de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, ciudad del sur provincial, le plantearon hoy al gobernador Rodolfo Suárez modificar la ley minera y que la actividad se realice en el departamento de Malargüe, pero sin uso de cianuro.



El presidente de la Cámara de Comercio y Minería de Malargüe, Gustavo Miras, luego de reunirse con el gobernador Suárez informó que propician desarrollar la actividad “sin el uso del cianuro y la exclusión de las cuencas del Río Salado y el Atuel”.



“Si no hay que hacer sobre la cuenca del Río Salado, y en el Río Atuel, no haremos, empezaremos con proyectos pequeños, sacando el cianuro de la minería -remarcó Miras- y les aseguro que le vamos a mostrar a la provincia que los controles van a existir y van a ser eficientes”.



Miras expresó que en “Malargüe necesitamos desarrollar minería. Entiendan que es un departamento distinto al resto de la provincia, que nosotros no hacemos vid, nosotros no hacemos frutales, y necesitamos hacer minería para seguir siendo un departamento en desarrollo y en crecimiento”.



La propuesta ha sido que "en Malargüe se pueda hacer minería dado que allí hay diez proyectos mineros muy importantes, sobre los proyectos que no utilizan cianuro”.