Los cajeros automáticos continúan siendo una herramienta fundamental para quienes necesitan disponer de efectivo rápidamente, pese al auge de las billeteras digitales y las transferencias electrónicas. Su disponibilidad las 24 horas, incluso en días feriados, mantiene su relevancia en el sistema financiero.

A partir de diciembre de 2025, los bancos implementaron nuevos límites diarios para las extracciones en cajeros automáticos. Estos topes varían dependiendo del perfil de cada cliente y la entidad financiera a la que pertenezca.

Cada institución establece un monto máximo para el retiro diario, que puede ser modificado a través de la banca online o las aplicaciones móviles oficiales. Estos límites aplican tanto para cajeros propios como para redes compartidas, aunque en algunos casos, al utilizar terminales de otros bancos, el tope puede ser menor.

Banco Nación: hasta $ 150.000 por día, ampliable a $ 500.000 desde la app.

Banco Provincia: límite de $ 400.000, con opción de extensión digital.

Banco Ciudad: retiro de $ 800.000, ampliable a $ 1.200.000.

Banco Galicia: hasta $ 400.000 por día y un total de $ 2.4 millones en cajeros propios.

ICBC: tope diario de $ 550.000.

BBVA: máximo de $ 2.1 millones, según perfil del cliente.

Banco Macro: mantiene el límite en $ 400.000.

Banco Santander: permite extracciones de hasta $ 1 millón por día.

En paralelo, el Gobierno nacional puso en marcha nuevas normativas para supervisar los movimientos en las billeteras virtuales, enmarcadas en el “Plan de Reparación Histórica de los Ahorros”.

Según el Monitor Nacional Fintech, más del 96% de los adultos utilizan billeteras digitales. Frente a este crecimiento, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció controles para monitorear las transferencias, inversiones y retiros que superen ciertos límites.

Cuando una persona realice movimientos por montos que excedan los topes definidos, deberá justificar el origen de los fondos presentando comprobantes válidos. Estas medidas buscan aumentar la transparencia en el manejo del dinero digital y prevenir irregularidades en el sistema financiero.

Respecto a las extracciones en cajeros, los bancos deberán notificar a ARCA únicamente cuando los retiros diarios superen los $10 millones. Esto apunta a un mayor control sin afectar la operatividad habitual de los usuarios.