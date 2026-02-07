La Justicia de Brasil dispuso este viernes 6 la liberación de Agostina Páez, la abogada argentina que había sido detenida en Río de Janeiro en el marco de una causa por injuria racial. La medida dejó sin efecto la prisión preventiva que se le había impuesto, aunque la joven no podrá regresar por el momento a la Argentina.

La decisión fue adoptada luego de una presentación realizada por la defensa y revocó el arresto ordenado pese a que Páez se encontraba bajo control electrónico y alojada en un departamento. Según confirmó su abogado, Sebastián Robles, la orden judicial fue dictada cerca de las 16.30, hora argentina.

Hasta ese momento, la joven permanecía en una comisaría de Río de Janeiro, luego de haber sido detenida a pedido del Ministerio Público Fiscal carioca, que había argumentado un presunto riesgo de fuga. Tras cumplirse los trámites administrativos, recuperó la libertad, aunque su situación procesal continúa abierta.

Por estas horas, resta definir si se mantendrán las medidas cautelares que ya habían sido dispuestas con anterioridad, entre ellas la prohibición de salir de Brasil y la obligación de portar una tobillera electrónica. Desde el ámbito judicial indicaron que esa resolución se conocerá en las próximas horas.

Más temprano, la Justicia brasileña había rechazado un pedido para que Páez pudiera regresar a la Argentina y continuar el proceso desde su país de origen. La joven permanece imputada por injuria racial, un delito que en la legislación de Brasil está equiparado al racismo y contempla penas de entre dos y cinco años de prisión.

La causa quedó bajo la órbita del juez Orlando Eliazaro Feitosa, del Tribunal de Justicia de la Comarca de Río de Janeiro, quien deberá definir los próximos pasos del expediente.

El proceso judicial se inició el 14 de enero, cuando Páez fue denunciada por realizar gestos y expresiones consideradas racistas contra empleados de un bar de Río de Janeiro, donde se encontraba de vacaciones. En una primera instancia se le retuvo el pasaporte y luego se le impuso el uso de una tobillera electrónica, aunque su documento personal fue devuelto. La prohibición de abandonar el país continúa vigente.

En paralelo, la joven atravesó en los últimos días una situación de tensión personal tras un episodio ocurrido en el departamento donde se alojaba, lo que motivó un cambio de residencia por razones de seguridad. Desde la Embajada Argentina en Brasil informaron que se le brindó asistencia consular, aunque aclararon que no intervienen en el proceso judicial.

La defensa sostiene que Páez cumplió con todas las medidas impuestas y cuestiona la necesidad de haber ordenado su detención. Un pedido de hábeas corpus presentado para permitir su regreso a la Argentina aún no fue resuelto.