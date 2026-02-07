País > IOSFA
Nueva obra social para efectivos de Fuerzas Armadas y de Seguridad
POR REDACCIÓN
El Gobierno anunció la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), después de haber desmantelado IOSFA.
En una primera etapa alcanzará al personal activo, retirado, pensionado y sus grupos familiares de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.
La medida, según se informó, forma parte de un proceso de ordenamiento y modernización del sistema de salud de las Fuerzas, con el objetivo de contar con una cobertura “más eficiente, sostenible y adaptada a sus particularidades operativas y sanitarias”.
En un movimiento orientado a mitigar el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas, el Poder Ejecutivo oficializó la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).
La medida, tal como lo anticipara la Agencia Noticias Argentinas, fue cristalizada mediante decreto y dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).
Esta decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos. Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.