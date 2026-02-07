El Gobierno anunció la creación de la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG), después de haber desmantelado IOSFA.

En una primera etapa alcanzará al personal activo, retirado, pensionado y sus grupos familiares de Gendarmería Nacional Argentina y Prefectura Naval Argentina.

La medida, según se informó, forma parte de un proceso de ordenamiento y modernización del sistema de salud de las Fuerzas, con el objetivo de contar con una cobertura “más eficiente, sostenible y adaptada a sus particularidades operativas y sanitarias”.

En un movimiento orientado a mitigar el colapso operativo y financiero de la sanidad en las instituciones armadas, el Poder Ejecutivo oficializó la reestructuración integral del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA).

La medida, tal como lo anticipara la Agencia Noticias Argentinas, fue cristalizada mediante decreto y dispone la escisión definitiva del organismo y la creación de dos nuevas entidades autárquicas: la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG).

Esta decisión administrativa busca dar respuesta a una crisis financiera de magnitudes críticas, con un pasivo auditado que asciende a los 200.000 millones de pesos. Según la perspectiva técnica del Ministerio de Defensa y la Jefatura de Gabinete, la inviabilidad del esquema anterior radicaba en irregularidades de gestiones precedentes y un desequilibrio estructural que comprometía la atención de más de 500.000 beneficiarios.