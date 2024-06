Fiesta Nacional del Sol en el Estadio San Juan del Bicentenario, ¿sí o no? Este martes 4 de junio se dio a conocer la noticia que desde Gobierno decidieron cambiar el lugar donde se realiza la fiesta de todos los sanjuaninos. La misma será trasladada desde el Costanera Complejo Ferial de Chimbas al Estadio San Juan del Bicentenario de Pocito. La decisión la confirmó el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero, quien mencionó que este motivo es debido a la infraestructura y energía con la que no cuenta el predio de Chimbas, lo que implicaría un ahorro de fondos para el Gobierno. Ahora, ¿qué fue lo que opinaron los sanjuaninos?

DIARIO HUARPE salió a la calle a consultarle a los sanjuaninos que opinaban sobre esta situación. La mayoría de los sanjuaninos no tenía conocimiento sobre el cambio de sede, pero hubo opiniones encontradas. A gran parte de la gente le pareció un cambio favorable, mientras que otros opinaron que implica una gran pérdida por el lugar que estaba destinado para este evento, el Costanera Predio Ferial de Chimbas.

Publicidad

Una de las mujeres consultadas, quien tiene stands en la feria de las artesanías que se realiza dentro de la Fiesta Nacional del Sol, comentó que si bien el predio ferial es muy lindo y lo considera muy seguro, tenía como desventaja el acceso para ingresar a la gente. “El Estadio del Bicentenario podría ser mejor por el acceso y si ponen colectivos para la gente que no tiene cómo llegar, estaría bueno. Además, es uno de los lugares más lindos que tiene la provincia”, especificó. Otra mujer también mencionó que es más cerca y que tendrá mejor accesibilidad.

Por otro lado, fueron más de dos los que mencionaron el tema inseguridad como desventaja con respecto al predio ferial de Chimbas. “Sería mucho mejor porque había muchos problemas en Chimbas con los robos, entonces sería mejor, además de que habría más espacio y calidad. Me gusta el cambio”, mencionó un hombre. Otro mencionó que Chimbas “es complicado”, cuando se le consultó sobre el tema inseguridad en la FNS.

Una de las sanjuaninas que se posicionó en contra del traslado de la Fiesta Nacional del Sol al Estadio del Bicentenario.

En el caso contrario, otros sanjuaninos opinaron que preferían a Chimbas sobre Pocito para la realización de la fiesta. “Me parece muy mal el cambio porque son instalaciones que cuestan mucho mantener (haciendo referencia al Estadio del Bicentenario). No me parece que se habilite para tanta gente que pise el césped y las instalaciones. Lo seguiría haciendo, tal vez no en el predio porque me parece muy lejos, pero si se podría ubicar en otro lugar”, mencionó una mujer. “Me gusta más el predio de Chimbas. Yo solía ir el primer día, la apertura y me gustaba más ahí”, mencionó otra mujer que está a favor del predio chimbero.

Por último, una de las mujeres consultadas sacó a flote un lugar conocido por todos: el Parque de Mayo. Con respecto al Estadio del Bicentenario dijo que “me interesa. Me parece un poco lejos para la gente sanjuanina, pero me encantaba cuando estaba en el Parque de Mayo. Estaría bueno que vuelva al parque, ya que es el centro de San Juan y es a donde todo el mundo llega. Además, es más fácil el acceso”, finalizó la mujer.