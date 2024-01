Este sábado, la Unión Tranviarios Automotor (UTA) emitió un comunicado, anunciando que el próximo miércoles 10 de enero no prestarán servicios, es decir, que San Juan se quedará sin colectivos en esa jornada. Mientras que, el día anterior mantendrán asambleas que significarán una demora en la salida habitual de las líneas a la calle. Ante esta situación, desde ATAP salieron a denunciar que esa sería una medida ilegal y sin fundamentos, por lo que pedirán la conciliación obligatoria. Sin embargo, los choferes sostienen que su postura es inclaudicable.

Desde el gremio que nuclea a los colectiveros argumentan que los empresarios no hicieron efectivo el pago del Día del Chofer -día en que se debe pagar un diferencial a quienes trabajen-, argumentando cambios debido al Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Javier Milei y, por ese motivo, UTA decidió tomarse el día en conmemoración de la creación del gremio a nivel nacional.

Consultado por DIARIO HUARPE sobre esta medida, el vicepresidente de la Asociación de Transporte Automotor de Pasajeros (ATAP), Ricardo Salvá, fue categórico al asegurar que los argumentos para esa medida son falsos, y añadió que jamás invocaron dicho DNU, ya que no tiene nada que ver con la posición de la asociación sobre el no pago diferencial de ese día.

“Es una tergiversación absoluta de la realidad en búsqueda de obtener, mediante presión, ventajas que termina pagando el usuario con mayores tarifas. Mañana nos reuniremos para preparar una presentación que llevaremos a la Subsecretaría de Trabajo”, sentenció Salvá.

En este sentido, explicó que los choferes se basan en que hace casi ocho años el gremio inició acciones para que se aplique en San Juan el Convenio Colectivo Nacional que corresponde a la actividad (460/73), ya que antes regía uno local (3/75). A partir de eso, obtuvieron sus pretensiones, pero ese convenio no prevé ningún pago adicional por ese concepto, “por lo cual el reclamo es improcedente y no ajustado a derecho, eso implica que cualquier medida será decretada ilegal con seguridad”, expresó.

En la otra vereda, y con los tapones de punta ante las declaraciones del empresario, el secretario general de la UTA en la provincia, Héctor Maldonado, expresó: “¿Quién es Salvá para decir que es ilegal una medida? Que diga lo que quiera, no tiene autoridad, no hay problema si se prende a la de un loquito con motosierra (en referencia a Javier Milei), pero que no afecte a trabajadores y usuarios. Seguiremos firmes en nuestra postura y nos tomaremos nuestro día como cualquier otro trabajador del país”.

A su vez, el dirigente gremial argumentó la decisión apoyándose en que desde el año 2017 se paga ese diferencial y que la Ley de Contratos de Trabajo es muy clara al dictaminar que cuando hay cambios, siempre se debe ponderar la posibilidad de que no exista ninguna reducción de los derechos de los trabajadores. “Pese al cambio de convenio, ellos lo siguieron pagando y nosotros tenemos las pruebas”, enfatizó.

Por otra parte, consultado sobre la posibilidad de que se dicte una conciliación obligatoria, aseveró que no le sorprendería que buscando garantizar el servicio, el Gobierno dicte esa medida, y aseguró que en caso de que eso pase, respetarán la ley. Sin embargo, advirtió: “Aunque seguramente apoyen al sector empresario, seguiremos luchando por el cobro de ese día e incluso iremos a la Justicia si es necesario”.

