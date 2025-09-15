La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) negó la existencia de un nuevo impuesto sobre las billeteras virtuales y aclaró que a partir del 1° de octubre estas plataformas comenzarán a retener el impuesto a los Ingresos Brutos únicamente a quienes ya están inscriptos en ese régimen.

Esta aclaración se dio en respuesta a una "campaña de desinformación electoral" que se difundió tras las elecciones del domingo, con la intención de generar confusión. En sus redes sociales, ARBA afirmó con contundencia: "No hay ningún impuesto nuevo en la Provincia".

Respecto a quiénes impacta esta medida, el organismo especificó que no afecta al usuario común. La retención será exclusiva para comerciantes, profesionales o monotributistas que ya tributan Ingresos Brutos en la provincia de Buenos Aires.

En cambio, quienes utilicen billeteras virtuales para gastos personales, transferencias entre amigos o familiares, o para el pago de servicios y no estén inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos, no sufrirán ningún cambio ni retención.

El propósito de esta normativa, explicó ARBA, es "ordenar el sistema y garantizar equidad". Hasta ahora, quienes operaban con bancos sufrían retenciones, pero aquellos que usaban billeteras virtuales no. Desde octubre, ambas modalidades tendrán el mismo tratamiento.

"Si sos contribuyente de IIBB, el tratamiento será el mismo que si operaras con un banco, como ocurre con Cuenta DNI", detalló el organismo. Esta iniciativa ya está vigente en otras 19 provincias que aplican un sistema similar para igualar la carga fiscal en las operaciones digitales.