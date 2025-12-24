La Justicia penal rechazó el pedido de prisión domiciliaria presentado por los abogados de Julio Vido, exministro de Planificación Federal, por lo que deberá continuar detenido en la Unidad Penitenciaria de Ezeiza y pasará la Navidad en la cárcel, según informaron fuentes judiciales.

Los magistrados que intervinieron en la causa consideraron que no se reunieron los requisitos legales necesarios para otorgar la prisión domiciliaria, entre ellos garantizar condiciones de seguridad y justificaciones médicas o de vulnerabilidad que habiliten una medida de esa naturaleza.

La defensa de Vido había solicitado el beneficio en función de la cercanía de las fiestas y de su estado de salud, argumentando que su permanencia en el penal podría agravar sus condiciones personales. Sin embargo, los jueces avalaron la postura del Ministerio Público Fiscal y de querellantes que se opusieron al planteo, señalando que la prisión común se mantiene como la respuesta adecuada en este punto del proceso judicial.

La negativa al pedido se produce en medio de las múltiples causas penales que enfrenta Vido, entre ellas investigaciones por corrupción y malversación de fondos públicos durante su gestión, algunas de las cuales aún se encuentran en trámite ante distintos tribunales federales.

Con la resolución confirmada, Vido permanecerá alojado en la cárcel de Ezeiza durante las fiestas de fin de año y seguirá sujeto a las reglas de detención ordinaria, mientras su situación procesal continúa su curso en el ámbito judicial.