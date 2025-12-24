La dirigente social Milagro Sala violó las condiciones de su prisión domiciliaria, según informaron fuentes judiciales y de seguridad, lo que activó de manera automática la alarma de su tobillera electrónica y disparó un operativo de control para verificar su cumplimiento. El hecho se conoció a través de comunicaciones oficiales que detallan la intervención de la Policía y del sistema de monitoreo electrónico.

La activación de la tobillera electrónica se produce cuando el dispositivo detecta una presunta salida del domicilio o una irregularidad en el perímetro permitido. En este caso, los sistemas de seguimiento registraron un evento que llevó a las autoridades a verificar la ubicación de Sala y, de ser necesario, adoptar medidas adicionales para asegurar el cumplimiento de la medida restrictiva.

Publicidad

La Justicia que supervisa la causa dispone ahora de elementos para evaluar si corresponde la revocación de la prisión domiciliaria o la adopción de una medida de mayor rigor, como la reubicación en un establecimiento penitenciario. La fiscalía y la defensa tendrán oportunidad de presentar sus posiciones ante el tribunal competente.

El episodio se produce en un contexto en el que la figura de Sala y su situación procesal continúan siendo objeto de atención mediática y política, con distintos sectores sociales expresando opiniones encontradas sobre su trato judicial y la implementación de medidas alternativas a la prisión común.

Publicidad

La activación de la tobillera y la aparente violación de la prisión domiciliaria suman un nuevo capítulo a una causa que se mantiene abierta, con posibles implicancias para el régimen de cumplimiento de la medida restrictiva y la evaluación de riesgos por parte del tribunal.