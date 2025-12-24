Un sorpresivo temporal afectó este martes por la tarde a la Ciudad de Buenos Aires y a distintos puntos del conurbano bonaerense. Minutos después de las 17.30, un frente de tormentas con lluvias intensas y ráfagas de viento provocó anegamientos, caída de árboles y complicaciones en la circulación.

Uno de los puntos más afectados fue la autopista Panamericana, donde varios autos quedaron bajo el agua, especialmente en el Acceso Norte, a la altura del kilómetro 19, bajo el puente de Thames, en sentido hacia la Ciudad. Desde la empresa concesionaria informaron demoras, inundación sobre la calzada gratuita y la intervención de equipos de emergencia, con recomendación de evitar la zona y circular con extrema precaución.

También se registraron importantes acumulaciones de agua sobre la avenida General Paz, en los kilómetros 7 y 11, sentido al Riachuelo, lo que generó congestión vehicular y desvíos hacia colectoras.

Las consecuencias del temporal se reflejaron además en distintos puntos urbanos. En la localidad de Martínez, el shopping Unicenter fue evacuado luego de que se produjeran filtraciones de agua en los techos de los pasillos internos. Las imágenes del interior del centro comercial se difundieron rápidamente en redes sociales.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que las tormentas estaban previstas y que no se trató de un fenómeno severo. No obstante, emitieron una alerta a corto plazo por tormentas fuertes con lluvias intensas para la Ciudad y varias localidades del Área Metropolitana, entre ellas La Matanza, Vicente López, Morón, San Martín, Lomas de Zamora y Ezeiza.

Uno de los distritos más golpeados fue San Isidro, donde el municipio informó que en apenas dos horas cayeron 83 milímetros de agua. Según señalaron, se trató de la lluvia más intensa de los últimos años en la zona. La tormenta provocó la caída de árboles y ramas, mientras cuadrillas municipales trabajaban en la limpieza de sumideros y la liberación de desagües para facilitar el drenaje del agua acumulada.

El temporal generó complicaciones generalizadas en la circulación y obligó a reforzar tareas de emergencia en distintos puntos del AMBA, mientras se mantenía el monitoreo ante la posibilidad de nuevas lluvias intensas en las horas siguientes.