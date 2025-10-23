El escándalo se encendió cuando Camilota compartió en su cuenta de Instagram una foto desde un jacuzzi con la frase: "Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance".

La publicación, lejos de generar mensajes de apoyo, se inundó de comentarios que la cuestionaban duramente: "¿Y la plata de Thiago?", "¿Con la donación se fue al spa?", y "¡Crecé Camila, madurá!", fueron algunas de las recriminaciones más repetidas. Los usuarios interpretaron el momento de placer como una falta de respeto ante la delicada situación de salud de su hermano y el origen solidario de los fondos que, según ellos, se habría aprovechado para su disfrute.

Ante el revuelo, Camila Deniz no tardó en responder con un mensaje contundente, buscando despejar las dudas sobre su accionar y la administración del dinero donado. La influencer aprovechó para recalcar que, de necesitar dinero, ella tiene sus propios medios para generarlo.

En medio de este cruce, Camilota también tuvo que lidiar con la denuncia de cuentas falsas que se hacían pasar por ella para seguir pidiendo dinero a nombre de Thiago, un hecho que ya había alertado previamente para evitar estafas a la gente de buena fe. "Ayúdenme, porque se están tomando atribuciones que no son así. Yo no estoy pidiendo plata", había manifestado, dejando en claro que no es la única persona que intenta lucrar con la situación.