Marta Fort contra la China Suárez: "Es de las que se cuelga de la pareja"

Desde su nacimiento, Marta Fort ha sabido lo que implica vivir bajo el escrutinio público como hija del recordado mediático Ricardo Fort. Lejos de conformarse con la herencia familiar, la joven ha estado forjando su propia identidad como modelo y figura de las redes. Con esta nueva plataforma, cada aparición de Marta genera expectación, como sucedió recientemente al referirse de manera tajante a la China Suárez en un reconocido ciclo de streaming.

El momento se dio en el programa All Access (DGO Stream), donde el Tucu López invitó a la joven a participar en un "ping pong" de puntajes sobre figuras del espectáculo local. Entre nombres como Marcelo Tinelli, Martín Cirio y Yanina Latorre, la opinión de Marta sobre la China Suárez acaparó toda la atención. Cuando le pidieron calificar a la actriz y cantante, la hija del Comandante fue categórica al asegurar: “Hay famosos que son famosos por mérito propio y otros por colgarse de las parejas. La China es de las que se cuelga”.

Marta Fort no se detuvo ahí y justificó su severa evaluación, manifestando que la actriz “Siempre busca a quien está de moda”. La declaración resonó inmediatamente entre los usuarios, quienes reaccionaron con comentarios como “Ahora soy team Marta”, “Destrozó a la China”, “Sos muy certera”, “Qué genia, Martita” y “Sos lo más Martita”.

Esta no es la primera ocasión en que Marta se muestra crítica hacia la China Suárez. En octubre pasado, la joven analizó el estilo de la ex Casi Ángeles y de Mauro Icardi, su pareja, durante su participación en el programa La Jaula de la Moda (Ciudad Magazine). Ante la pregunta del Pollo Álvarez sobre si le gustaban los looks de la dupla, Marta midió sus palabras, respondiendo con una crítica moderada: “Sí, o sea, se visten bastante básicos los dos, no se visten mal, pero bien, no se visten mal”. Ante un comentario posterior de otro panelista sobre cambiar el peinado a la pareja, Fort sostuvo firmemente su evaluación de la vestimenta: “No se visten mal, se visten igual que cualquier persona un día normal”.