La furia de Casella por un "pésimo título" y la puja por la marca Bendita

Beto Casella volvió al centro de la escena tras confirmar su desembarco en América TV, previsto para febrero de 2026. La noticia de que Casella dejaría El Nueve, señal donde estuvo durante dos décadas al frente del histórico ciclo Bendita, sacudió el mapa de la televisión,. La polémica se encendió incluso antes del comienzo de su nuevo proyecto, pues la discusión sobre la marca que supo construir todavía está abierta y promete dar capítulos nuevos.

Casella rompió el silencio en una nota con Ya fue todo, el ciclo de streaming conducido por Alejandro Castelo. Esto sucedió después de que Ángel de Brito informara en LAM que el nuevo programa que el conductor tendría en América se llamaría Bendito tú eres.

El conductor desestimó la versión de inmediato, disparando contra la idea del nombre,. Casella aseguró con firmeza: “Jamás elegiría un nombre donde me denomino ‘bendito’”. El periodista criticó duramente el título propuesto: “Bendito tu eres me parece el peor título de programa que se podría elegir". Y concluyó su descargo contra el ideólogo del nombre diciendo: "A quien se le ocurrió es un pésimo titulador”.

A pesar del rechazo al supuesto título, Beto sí dejó entrever que la negociación por la marca Bendita sigue en juego. Con su característico e irónico tono, explicó la posibilidad de llevarse el nombre a la nueva señal: “Por ahí hay tiempo de que la gente de El Nueve me dé el nombre Bendita. Quién te dice que los convencemos o se los compramos…”.

Este movimiento televisivo plantea grandes interrogantes sobre el destino del programa, pues Casella estuvo 20 años construyendo la identidad de Bendita y el público siempre asociará su figura directamente con ese sello.

Más allá de la puja por el nombre, Casella se mostró positivo y concentrado en la nueva etapa y los desafíos profesionales que se avecinan. El conductor resumió su estado de ánimo: “Estoy contento, entusiasmado y con mucha manija". Y cerró sobre esta decisión personal y profesional que lo renueva: "Estos cambios y desafíos me gustan, me dan energía y me renuevan”.