La verdad oculta detrás de la emotiva despedida de Beto Casella a Edith Hermida

La televisión argentina se encuentra en un momento de transición significativa: Beto Casella dejará la conducción de Bendita en El Nueve después de dos décadas al aire. El rol será asumido por Edith Hermida, lo que ha generado un cruce de mensajes cargados de emoción y tensión profesional,.

Casella decidió grabar un mensaje emotivo dirigido a Hermida mientras ella visitaba el ciclo Qué tupé de Eltrece Streams. En su declaración, el conductor expresó la dimensión personal de este traspaso: “Vos sabés lo que te quiero, sabés lo que disfruté casi 20 años al lado tuyo”. Casella reconoció que la dinámica laboral y de la televisión apunta a una separación profesional muy cierta. “Y de verdad que todavía no puedo creer que voy a mirar para un lado y no vas a estar ahí”. Finalmente, le dedicó palabras de profundo afecto y respeto: “Mi amor incondicional, mi respeto, mi admiración”.

La destinataria, conmovida por el gesto, reconoció que le provocarían el llanto. Hermida manifestó sus deseos de éxito para ambos: “Ojalá que nos vaya bien a nosotros y ojalá que le vaya bien a él también. Ese es mi deseo de corazón”. La animadora no ocultó su sorpresa ante la determinación del conductor: “No puedo creer que haya tomado esta decisión igual”.

Consultada en el programa sobre si la noticia le había generado enojo, Hermida fue clara, aunque evidenció su angustia. “No, no, enojada no. Me da angustia en pensar en que se vaya. Nada más”. Entre risas, Hermida incluso se permitió dudar de la decisión de su jefe: “Yo creo que él estaba bárbaro en Bendita. Creo que se equivoca”. Sin embargo, reafirmó su compromiso con el nuevo rol: “Esa es la realidad. Pero bueno, ya está, ya la tomó la determinación él y yo también tomé la mía”.

Profundizando en los motivos de su partida, Casella explicó en Intrusos (América TV) que las diferencias son de carácter profesional y personal. Aunque aseguró quererla mucho, señaló una distancia en la dedicación diaria que siente por la televisión. “Yo la quiero mucho. Ella va, se sienta y se hacen las diez de la noche. Si puede se divierte un rato. Si yo no estoy, me reemplaza. Tiene otras cosas en la cabeza”, indicó.

Casella fue más explícito al detallar la divergencia en la filosofía de trabajo: “No tiene las mismas cosas en la cabeza que tengo yo”. También sugirió que a Hermida podría faltarle la constancia que él tiene: “Posiblemente no tenga la misma pasión por la tele que yo traigo, ni por todos los días reinventarse”. El conductor sostuvo que se trata de una cuestión de personalidad y metas distintas. “Es otro carácter, otra personalidad”. Casella explicó que ella se ha forjado un camino con otros ingresos, como sus unipersonales, que le brindan una "comodidad" que él no está buscando. “Ella se armó su paquetito y está en una comodidad que yo la entiendo. Yo no quiero vivir en esa comodidad”, sentenció.