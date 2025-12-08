El dolor de Camila Deniz ante las dudas sobre el dinero para Thiago Medina

El grave accidente de moto que sufrió Thiago Medina, que lo mantuvo internado en terapia intensiva por casi un mes debido a la gravedad de las heridas y el riesgo para su vida, generó una extrema preocupación en su familia. Ante esta situación angustiante, su hermana, Camila Deniz, conocida mediáticamente como Camilota y exparticipante de Cuestión de Peso, se convirtió en la vocera de la familia. Ella se encargó de organizar una colecta que, gracias a la solidaridad de seguidores y fanáticos de Thiago, consiguió una suma millonaria para cubrir los gastos médicos. En su momento, el monto había alcanzado los tres millones de pesos.

Sin embargo, el panorama cambió drásticamente cuando Camila compartió en sus redes sociales fotografías disfrutando de un día de spa y relax junto a una amiga. Las imágenes desataron una oleada de críticas y mensajes acusatorios, insinuando que Camilota había utilizado una parte de los recursos recaudados para su propia estadía en el centro de spa. Además, la joven se mudó sola, lo que avivó aún más las sospechas.

Publicidad

Frente a estas nuevas imputaciones, Camila eligió responder con firmeza exhibiendo mensajes agresivos recibidos en privado. A un usuario específico, le remarcó: “No es cierto nada de lo que decís. Quedate tranquilo, yo tengo mi vida, mis esfuerzos y mis logros. No necesito explicarme con agresión. Igual te deseo tranquilidad”. En un fragmento posterior, añadió: “No es tan así como lo planteás. Yo sé lo que hago, lo que trabajo y cómo vivo. No voy a entrar en agresión, solo espero que tengas un día bendecido”.

En una historia de Instagram, Camilota se grabó compartiendo su angustia: “La verdad que feo como leo los mensajes. Muchos hablan, pero muchos saben de mí, así que...”. La influencer reiteró su posición: “Ya dije, las donaciones ya fueron la primera semana, pero yo no le tengo que dar explicaciones a nadie”. La joven confesó sentir un profundo dolor: “Me duele en el corazón porque esta cara de cansada, que no me hago nada, o sea, es porque yo me esfuerzo, me esfuerzo, me mudé. No hay nada raro, no hay nada de que esconder”. Sin embargo, concluyó con pesar: “Pero me entristece del otro lado que la gente opine así de mí. Así que nada, acá dos besitos y que Dios los bendiga”.

Publicidad

Esta no es la primera vez que aborda el tema. Semanas atrás, en un corto reel que la mostraba en distintos momentos, incluyendo uno llorando, la joven dejó su postura por escrito: “A veces la gente habla sin conocer, sin saber el dolor ni las luchas que uno vivió. No necesito justificarme, porque mi conciencia está tranquila”.

A su vez, quiso clarificar sus intenciones ante los comentarios negativos: “Lo que sí quiero dejar claro es que siempre actué con amor, y que Dios y mi familia saben la verdad. No todo lo que se dice es cierto, pero todo lo que soy se demuestra con el tiempo“. Finalmente, Camilota aseguró que hay un límite a lo que puede tolerar: “Puedo soportar muchas cosas, pero no que manchen mi nombre sin saber la historia. Yo estuve en el lugar donde muchos callaron, ayudando desde el corazón. Y aunque digan lo que digan, la verdad siempre sale a la luz”.