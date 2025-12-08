Noelia Marzol y el misterio de la 'calidad' sexual con su esposo

En medio del "caos dulce" que implica una mudanza y un nuevo comienzo familiar con cajas por doquier, Noelia Marzol volvió a generar revuelo en las redes sociales al abordar temas de su vida íntima con su esposo, Ramiro Arias. Aprovechando un descanso de la organización en su nueva casa, la bailarina abrió la caja de preguntas de Instagram y se mostró dispuesta a responder incluso las cuestiones más privadas.

Un seguidor fue directamente al punto, consultándole a Marzol cuántas veces había tenido relaciones sexuales durante la última semana. Lejos de sentirse incómoda, Marzol respondió con la frescura que la caracteriza.

Publicidad

"Ehh… no, esta semana un par…” dijo Noelia entre risas, aunque sin confirmar un número exacto.

Sin embargo, la modelo profundizó en el tema con humor y reflexión. Marzol intentó dar un giro a la respuesta mirando a su pareja fuera de cámara y lanzando: “Lo importante no es la cantidad, lo importante es la calidad. ¿Verdad, Ramiro?”. El exfutbolista reaccionó de manera sencilla, respondiendo: “Sí”, lo que provocó más risas en la bailarina.

Publicidad

En un ambiente de complicidad y bromas, Noelia Marzol dejó a sus seguidores aún más sorprendidos. La bailarina expresó: “Él es muy bueno en algunos ítems… ehh…”. Esta declaración, hecha entre carcajadas, generó especulaciones y risas, dejando la sensación de que la pareja no tiene reparos en hablar de su intimidad con naturalidad. La escena se viralizó rápidamente, no solo por el contenido de las respuestas de Marzol, sino por el contexto relajado en el que la pareja se desenvuelve en las redes sociales.