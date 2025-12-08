El método casero de Jimena Barón contra las arrugas sin bótox

Jimena Barón, conocida por el constante y natural intercambio con sus seguidores a través de sus redes sociales, donde se mezclan su faceta como madre, su vida con Matías Palleiro y las sorpresas de la vida, decidió sincerarse sobre un cambio estético que ha estado transitando. La artista, que se encontraba de vacaciones en Brasil, eligió hablar abiertamente sobre la toxina botulínica, un tratamiento que durante años fue una rutina para ella, pero que ahora elige abandonar.

El momento de la confesión ocurrió en sus historias de Instagram, mientras se probaba pulseras y collares artesanales que había adquirido en Brasil, uno de sus destinos favoritos. Barón, mostrándose relajada, natural y sin maquillaje, lanzó la consulta a su audiencia: “Hace 20 meses que no me pongo bótox y estoy pensando en seguir así, ¿qué dicen?”.

Aunque la artista disfruta de este cambio, no oculta que hay un detalle que la incomoda. Utilizó el video para señalar la zona de su ceño. “Me jode un poco la arruga del ceño, pero el resto creo que me gusta más así”, escribió sobre la imagen, compartiendo las contradicciones reales que implica dejar atrás ciertos tratamientos estéticos. La artista expresó su incomodidad ante las líneas de expresión del entrecejo.

Este proceso por la belleza natural es parte de una evolución para Jimena Barón. En mayo de 2024, la cantante ya había admitido haber sustituido la toxina botulínica por métodos caseros. Compartió su “truco estrella” contra las arrugas: usar una cinta blanca, rígida y común, que pega entre sus cejas antes de ir a dormir, en un intento por combatir las líneas de expresión. “Me estoy poniendo esto para las arrugas del ceño”, relató en un video donde mostraba la cinta pegada. Explicó cómo la ayudaba: “Ahora me pongo esta cinta y tengo esto lisito, durante el día también, se me mantiene”. Sobre el origen de la idea, contó: “La cinta es cualquiera, lo vi en TikTok. No voy a decir la marca, son unas rígidas y como no existen en Argentina dije ‘me voy a poner cualquiera que tenga, tipo de venda’. Y a la mañana ¡no hay arruga!”, detalló sonriente.

La reacción de su comunidad de seguidores fue inmediata, con decenas de mensajes de apoyo, empatía e interacción. Una usuaria le escribió: “Estás brutal”. Otra seguidora sumó: “Regia, seguí así”. La frase más repetida, reafirmando que la belleza sin retoques es un tema de identificación, fue: “Sos hermosa así como estás”.