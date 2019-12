Canal Volver homenajea a Carlitos Balá con una maratón de películas

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una maratón especial con las películas más recordadas del actor y humorista Carlitos Balá podrá verse desde las 15 de este sábado, a través de la señal Canal Volver.



El canal, caracterizado por su amplio archivo de cine y televisión nacional, homenajeará al actor de 94 años con cuatro películas, iniciando con “Canuto Cañete conscripto del 7” (1963), dirigida por Leo Fleider y Julio Saraceni.



El clásico personaje de Balá hace todo lo posible para no hacer el servicio militar, pero no lo consigue; durante el tiempo que permanece en el ejército se mete en cuanto problema aparece.



A las 16.25 será el turno de “Canuto Cañete y los 40 ladrones” (1964), de Leo Fleider, en la que Canuto se ve envuelto en una trama detectivesca y obligado a escapar de unos delincuentes que secuestraron a la hija de un empresario que saben que él vio el rapto.



A continuación, a las 17.50, se verá “Canuto Cañete detective privado” (1965), también dirigida por Fleider y siguiendo las andadas del personaje, ahora enviado a descubrir a los autores de una serie de robos en una fábrica de artículos electrónicos.



Finalmente, a las 19.10 se emitirá “Tres alegres fugitivos” (1988), de Enrique Dawi, con Juan Carlos Altavista y Tristán.



Mingo, Carlitos y Tristán son tres amigos que tienen juntos una humilde empresa de mudanzas, a los que un día les dejan un bebé en la puerta y una carta en la que se les pide que lleven al bebé a la provincia de Córdoba para que no corra peligro.