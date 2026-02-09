El inicio del ciclo lectivo vuelve a poner el foco en el costo de la canasta escolar, que este año muestra incrementos moderados en precios, pero un fuerte impacto en el bolsillo por la pérdida del poder adquisitivo y el aumento de otros gastos esenciales.

Así lo señaló Laura Vera, referente de Amas de Casa del País, en declaraciones a Radio Sarmiento, donde precisó que la canasta escolar para escuelas privadas se ubica actualmente entre $370.000 y $400.000, mientras que en el caso de las escuelas públicas, tanto primarias como secundarias, el gasto ronda los $280.000.

“El incremento fue de entre un 10% y un 15%. No se movió tanto como el año pasado”, explicó Vera, aunque aclaró que el problema central no pasa solo por los precios, sino por el poder adquisitivo de las familias, que aún no recompusieron salarios.

Según detalló, la llegada de productos importados permitió encontrar algunas opciones más económicas, aunque con menor calidad, especialmente en útiles escolares. “Hay cuadernos lindos a la vista, pero con hojas muy finitas que se rompen rápido cuando los chicos escriben o borran”, advirtió.

Uno de los rubros que más aumentó fue el de los uniformes, con subas de entre 20% y 30%, debido al incremento en el precio de las telas. En cambio, los guardapolvos tuvieron aumentos menores, que no superaron el 20%.

En el caso de la canasta escolar pública, Vera aclaró que se trata de un gasto inicial para el comienzo de clases, que incluye calzado, guardapolvo o chaqueta, útiles básicos y conjunto deportivo de verano. “Después, durante el año, el gasto continúa porque se piden más cuadernos y materiales”, explicó.

Respecto a mochilas y cartucheras, los precios se mantuvieron relativamente estables, con valores que parten desde los $22.000, aunque pueden superar los $150.000, según marca y calidad.

Finalmente, la referente remarcó que la inflación de enero rondaría el 3%, con fuertes subas en carne y verduras, además del impacto tarifario. “Todo eso hace que febrero y marzo sean meses muy difíciles para las familias con chicos en edad escolar”, concluyó.