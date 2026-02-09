Encontraron a un hombre muerto en una finca en Pocito

En la mañana de este lunes 9 de febrero de 2026, una persona fue hallada muerta al interior de una finca ubicada al oeste de la ciudad de San Juan. La información fue confirmada en Radio Sarmiento, con el comisario mayor Sebastián Romero, jefe de la Unidad Coordinadora.

El hallazgo se produjo por un sereno que se encontró al cuerpo en Pocito, específicamente en la zona de Carpintería. Romero precisó que el hecho ocurrió "pasando al oeste de Anacleto Gil, cerca de la vía Florida".

Los primeros indicios sugieren una muerte por causas naturales. "Un sereno habría estado trabajando haciendo la ronda cuando encontró al cuerpo. Al parecer, hasta el momento, habría sido un infarto", explicó el comisario. La víctima fue descrita como un "mayor de edad", aunque no se proporcionaron datos más específicos sobre su identidad en esta etapa inicial.

El procedimiento se encuentra en sus fases más tempranas. "Esto ha ocurrido no hace más de una hora, motivo por el cual en este momento se está trabajando en el lugar", detalló el jefe policial. La Unidad Fiscal (UFI) correspondiente ya intervino en el caso para dirigir la investigación.

Las autoridades continúan trabajando en el lugar para recabar evidencias y determinar los hechos con exactitud.