Cano destacó el apoyo que recibió Macri y dijo que "hay un fenómeno que no miden las encuestas"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado nacional José Cano afirmó hoy que el apoyo de los tucumanos al presidente Mauricio Macri "superó las expectativas" de los organizadores del acto realizado en esta provincia y sostuvo que "hay un fenómeno que no miden las encuestas, ni se valora en el discurso falaz que difunden todos los voceros del justicialismo". "La plaza que le dijo no al fraude hace algunos años ahora gritó que sí se puede seguir cambiando la Argentina", expresó el encargado de la campaña de Macri en el norte del país. El dirigente radical consideró que en el acto de "Sí, se puede" en su provincia el Presidente renovó con su contrato con los tucumanos y calificó como "emocionante" lo ocurrido en la visita de ayer. "Superó todo lo que habíamos planificado y esto demuestra que hay un fenómeno que no miden las encuestas, ni se valora en el discurso falaz que difunden todos los voceros del justicialismo", señaló Cano a La Gaceta. El diputado nacional indicó que "hay un sector muy importante de la sociedad tucumana que mantiene en alto los valores del espacio que Mauricio lidera en todo el país y el 27 de octubre eso se hará sentir en las urnas".