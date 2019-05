Caos y fastidio por los lomos de burro en la nueva Ignacio de la Roza

Desde que los lomos de burro se pusieron el tránsito por la nueva Ignacio de la Roza se volvió un fastidio. Es que no solo los reguladores son demasiado altos, generan largas colas y en las horas picos todo un caos.

“Más que lomos de burro estos son jorobas de camellos”, le dijo a DIARIO HUARPE con tono irónico un vecino de la zona, haciendo referencia a la exagerada altitud del regulador. “Con decirles que a los minutos de que los habían hecho dos motociclistas se los tragaron y estuvieron ahí de caerse y generar un accidente”.

MIRÁ TAMBIÉN Habló la tía sanjuanina del diputado Olivares: "Rezo porque se salve"

Según los obreros que están trabajando en el lugar los lomos se hicieron para frenar las velocidades de los automovilistas desubicados que no respetan los carteles de velocidad máxima, que algunos tramos, dicen 20 y otros 40 de máxima. Pero, y más allá de frenar las velocidades, reconocen que se está generando algunos inconvenientes, y en momentos de mayor flujo vehicular, cierto caos.

“Me parece que deberían recurrir a otro método”, dijo uno de los automovilistas. “porque es molesto y hasta peligroso”.

MIRÁ TAMBIÉN Enología marchó nuevamente por la defensa de los terrenos

Mala señalización

Si bien hay carteles de velocidades máximas permitidas que no se respetan, los lomos no están bien señalizados. Para colmo los montículos son de tierra con una leve capa cementicia que los sostienen, y a simple vista no se ven. Es decir te los encontras de sopetón.

Los lomos de burro están a lo largo del nuevo tramo de la Ignacio de la Roza, en las esquinas de calle Del Bono, Los Plátanos, Hermogenes Ruiz y Nuche.