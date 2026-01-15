En un balance de verano sobre la gestión municipal, la intendente de la Ciudad Capital de San Juan, Susana Laciar, detalló el avance de obras que surgieron del Presupuesto Participativo y que hoy ya muestran movimiento en distintos distritos. Además, confirmó la puesta en valor de plazas históricas y el inicio de trabajos de reconfiguración urbana en uno de los bulevares centrales de Capital.

Según expuso la jefa comunal, “de las 12 obras que votaron todos los vecinos de los distritos a través de Presupuesto Participativo y que fueron determinadas en diciembre del año pasado, ya se encuentran en ejecución, en proceso de ejecución seis de las mismas”.

En el distrito Centro, los trabajos se concentran en rampas de accesibilidad distribuidas en 10 intersecciones. La intendente precisó que el avance ronda el sesenta por ciento y que este paquete se complementará con el futuro paso a nivel en España y Santa Fe, pensado para mejorar la conexión con el Teatro del Bicentenario. “Se está por comenzar a construir el paso a nivel en calle España y Santa Fe”, dijo.

En Desamparados, el cronograma incluye obras de infraestructura básica. “Se comenzó con la construcción de pozos blancos en el barrio Carolina I”, relató Laciar, al tiempo que recordó que el pedido surgió directamente de las asambleas vecinales. En el mismo distrito se registra un avance del setenta y cinco por ciento en la construcción de rampas en el barrio Smata y del veinticinco por ciento en veredas de la calle Segundino Navarro entre Miranda y General Paz.

El distrito Trinidad también muestra un grado de avance elevado, particularmente en la mejora de veredas, cordones e iluminación. “Tenemos un avance del ochenta por ciento en obra en la mejora de veredas, cordones e iluminación en calle Mendoza y Frey Mamerto”, explicó la intendente. La funcionaria añadió que Capital está próxima a intervenir en materia de señalización y circulación. “Estamos próximos a comenzar los trabajos de señalización, semaforización y organización vial en unas arterias que son complejas que estamos hablando de calle Güemes, Rawson, Pueyrredón y Remedios de Escalada. Los vecinos necesitaban orden, orden vial y se lo vamos a dar”, enfatizó.

En Concepción las prioridades pasan por la movilidad y la seguridad. Laciar mencionó la colocación de refugios para paradas de colectivo en Necochea y Tomás Edison, mientras se preparan los pliegos para una garita destinada a la sede policial de la Unión Vecinal de Villa América. En paralelo, en el barrio Consorcio San Martín se trabaja en cartelería identificatoria y se proyecta otra garita policial.

A estas obras surgidas de la participación vecinal se suman intervenciones de mayor escala en espacios verdes y paseos urbanos. Una de las más visibles será la transformación del boulevard de avenida Córdoba, entre Rawson y España. La mandataria señaló que la primera etapa consiste en retirar el empedrado deteriorado para luego instalar cisternas, riego por goteo, forestación y arbolado. “Toda la remoción del empedrado que estaba viejo, que estaba destruido, para que podamos poner cisternas, para que podamos poner riego por goteo, para que podamos poner forestación, arboleda”, resumió.

El capítulo plazas concentrará obras simultáneas en varios puntos de la ciudad. Laciar adelantó que comenzará el cierre perimetral de la plaza Salvador María del Carril, conocida como Desamparados, y de la plaza Gertrudis Funes en el distrito Centro, ambas con intervenciones denominadas “de puesta en valor”. En paralelo, continúa la obra artesanal de la plaza Antonino Aberastain, donde el municipio recupera empedrados y piezas de lajas en sectores de acequias. De acuerdo al cronograma, la intendente estimó un plazo aproximado de mes y medio para finalizar la obra y habilitarla al público. También se encuentran en su etapa final los trabajos en la plaza Colón del loteo homónimo.

Desde el municipio sostienen que la combinación entre el Presupuesto Participativo y el plan de remodelación de plazas permitirá acelerar mejoras urbanas que habían sido postergadas por años. Para la gestión de Laciar, estas obras representan una señal de coordinación con los vecinos, a través de proyectos elegidos en asambleas barriales, y una apuesta estética y ambiental en espacios públicos centrales.

El cierre de la intendente apuntó justamente a ese equilibrio. Al referirse a la intervención en calles, plazas y bulevares, sostuvo que el objetivo es dar orden y recuperar identidad urbana. “Los vecinos necesitaban orden vial y se lo vamos a dar”, repitió. En la misma línea, destacó que la reforestación, el riego y la puesta en valor de plazas buscan que Capital recupere la vitalidad en sus espacios comunes.