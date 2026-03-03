La tensión acumulada durante años en torno al predio de siete hectáreas que la empresa Naturgy San Juan S.A. (ex Energía San Juan) posee en Chimbas alcanzó un punto crítico el pasado jueves 26 de febrero. En las oficinas del Tercer Juzgado de Faltas, el juez Enrique Mattar no solo calificó la conducta de la distribuidora eléctrica como una "extraordinaria falta de colaboración" y una "rebeldía", sino que también apuntó contra la Secretaría de Ambiente por lo que consideró una excesiva laxitud en los controles.

Ante este escenario, el Gobierno de San Juan ha decidido endurecer su postura y tomar medidas directas para garantizar el saneamiento definitivo del terreno que ha sido foco de conflictos ambientales y de inseguridad por más de una década en la zona.

Control y saneamiento del predio en Chimbas

En diálogo con DIARIO HUARPE, el subsecretario de Residuos Sólidos y Urbanos, Santiago Ceballos, detalló que el organismo notificará formalmente a Naturgy en los próximos días respecto a su plan de manejo del territorio. Esta medida surge tras el vencimiento del plazo de 180 días otorgado a la empresa para limpiar y regularizar el predio ubicado entre las calles Benavídez, Necochea, Oro y Luna, un compromiso que, según el juez Mattar, fue eludido mediante pedidos de prórroga administrativos presentados a última hora.

Ceballos explicó que la Secretaría de Ambiente controlará estrictamente el trabajo de movimiento de suelo y el retiro de los residuos restantes. “Si bien la parte más compleja, correspondiente a los residuos peligrosos, ya ha sido tratada en gran medida, todavía queda pendiente el retiro de un importante volumen de escombros y el reacondicionamiento del lugar”, dijo Ceballos.

El objetivo de la repartición también es asegurar que la empresa cumpla con las condiciones técnicas para el cierre perimetral definitivo del predio, una exigencia judicial que busca evitar que el sitio siga funcionando como una "zona liberada" propensa a robos de chatarra y cobre.

Economía circular y recuperación de aceites

Uno de los pilares de la estrategia de la Secretaría de Ambiente para este y otros casos similares es la promoción de la economía circular. Actualmente, en el Parque Industrial de Tecnología Ambiental Regional (Pitar), opera la empresa CAMC, que se encarga del reciclado de aceites industriales. Ceballos destacó que este proceso de filtrado tecnológico permite recuperar los aceites para que tengan una nueva vida útil con prestaciones similares a los de primera generación, situándose por encima de la simple valorización energética.

“Este enfoque busca que residuos complejos, como los 230 transformadores en desuso que se encontraban en el predio de Naturgy —algunos contaminados con aceites minerales e hidrocarburos—, reciban un tratamiento que minimice el impacto ambiental”, manifestó Ceballos.

El subsecretario subrayó que el camino es fomentar que los operadores utilicen tecnologías que permitan reciclar y aditar nuevamente estos materiales en lugar de simplemente eliminarlos o enterrarlos.

El proyecto del relleno de seguridad provincial

Más allá del conflicto puntual con Naturgy, el subsecretario informó que la provincia avanza en una solución estructural para la gestión de residuos peligrosos: la creación de un relleno de seguridad propio. Este proyecto, anunciado originalmente por el secretario de Ambiente, Federico Ríos, en junio de 2025 en DIARIO HUARPE, busca saldar una deuda histórica en San Juan y evitar el traslado de materiales tóxicos a centros de disposición final en otras provincias, como Neuquén.

En relación a ello, Santiago Ceballos confirmó que el proyecto ha entrado en una fase de convocatoria interdisciplinaria. "Hemos abierto una mesa de diálogo para que todas las partes opinen dónde sería el lugar ideal", afirmó el funcionario, señalando la participación de sectores clave como Minería, Transporte y Producción.

La ubicación es un factor crítico que debe considerar la cercanía con los principales generadores de residuos de la provincia y cumplir con rigurosos criterios técnicos y ambientales para garantizar una vida útil prolongada.

Hacia un proyecto ejecutivo y financiamiento

Una vez que se logre un consenso sobre el emplazamiento del relleno de seguridad, el siguiente paso será la elaboración del proyecto ejecutivo con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI). Este estudio detallado generará la base para la obra civil necesaria, permitiendo al Gobierno buscar la financiación requerida y proceder a la licitación de la obra.

Hasta el momento, San Juan depende de traslados externos a través del Programa Integral de Gestión y Remediación Ambiental de Residuos Peligrosos (Pigrarpe). Durante el último año, se han movilizado cientos de toneladas de cenizas tóxicas y otros pasivos ambientales acumulados por décadas en el Parque Industrial de Chimbas hacia Neuquén. La concreción del relleno de seguridad local no solo respondería a la problemática industrial actual, sino que acompañaría el desarrollo futuro de la minería y otras actividades económicas de la provincia bajo estándares de control ambiental más estrictos.