El show de improvisación El Caldero llega a Molleja Fábrica Creativa

El teatro independiente suma una nueva propuesta a su agenda cultural con una noche de humor, creatividad y misterio. Este viernes 6 de marzo se presentará “El Caldero”, un show de improvisación que promete historias espontáneas y momentos únicos en escena.

La función será a las 21 horas en Molleja Fábrica Creativa, ubicado en 9 de Julio 332 (este). Las entradas anticipadas tienen un valor de $10.000, mientras que en puerta costarán $12.000.

Publicidad

Una experiencia distinta en escena

“El Caldero” propone una experiencia teatral donde nada está escrito de antemano. En una noche “envuelta en misterio”, un grupo de improvisadores se dejará guiar por la consigna del público y la “magia del caldero” para construir historias en tiempo real.

La propuesta invita a los espectadores a formar parte activa del espectáculo, en un recorrido por situaciones inesperadas, giros creativos y revelaciones espontáneas. La premisa es clara: cada función es irrepetible.

Publicidad

Humor, misterio y participación

Desde la producción adelantan que el show jugará con la idea de un portal que se abre en escena y que conecta con relatos desconocidos. La puesta combina improvisación, humor y un clima fantástico que busca desdibujar las fronteras entre realidad y ficción.

Con un guiño al tono lúdico del espectáculo, la organización advierte que “no se responsabiliza por apariciones, visiones o sucesos paranormales”.

Publicidad

La producción está a cargo de Sonámbula Producciones, que invita al público a sumarse a esta propuesta teatral y vivir una noche diferente en la escena cultural sanjuanina.