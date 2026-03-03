Durante enero y febrero de 2026, San Juan registró una marcada disminución en la cantidad de siniestros viales en comparación con el mismo período del año anterior, aunque el dato que genera mayor preocupación es el incremento en la cantidad de víctimas fatales. Según estadísticas del Departamento D7 de Tránsito de la Policía de San Juan, en el primer bimestre se contabilizaron 285 siniestros con personas heridas y 374 colisiones sin lesionados. En igual período de 2025, los registros habían sido de 480 siniestros y 766 colisiones. La comparación interanual refleja una baja del 40,6% en los hechos con heridos y del 51,2% en los choques sin consecuencias físicas. Sin embargo, el dato es que la cantidad de fallecidos aumentó, pasando de nueve en 2025 a 14 en este año.

El comisario Ricardo Díaz, jefe del D7, explicó a DIARIO HUARPE que “los registros evidencian una reducción importante en la cantidad total de siniestros respecto del mismo período del año pasado”. En términos de promedio mensual, los siniestros con heridos pasaron de 240 en 2025 a 142 en 2026, mientras que las colisiones descendieron de 383 a 187 por mes, lo que consolida la tendencia a la baja en la siniestralidad general.

Publicidad

Sin embargo, el indicador más sensible mostró un comportamiento inverso. “Lo que ha aumentado es la gravedad de los hechos”, advirtió Díaz. Durante los primeros dos meses de 2025 se habían registrado nueve fallecidos, mientras que en el mismo lapso de 2026 la cifra ascendió a 14, lo que representa un incremento del 55,6%. El promedio mensual de víctimas fatales pasó de 4,5 a 7. De acuerdo con el jefe policial, enero concentró la mayor cantidad de muertes y fue el período más crítico del bimestre.

Desde el área de Tránsito atribuyen la disminución en la cantidad de hechos a la intensificación de los controles y a una planificación operativa basada en el análisis estadístico. “Se viene trabajando con operativos focalizados en zonas y horarios estratégicos, definidos a partir de los lugares donde se detecta mayor concentración de incidentes”, indicó el funcionario.

Publicidad

Los caminos marcados

Las acciones se concentran principalmente en sectores de alto tránsito y en corredores donde se registran siniestros de mayor gravedad. En ese sentido, la mayor incidencia de hechos fatales se ubica sobre Ruta 40, mientras que en materia de colisiones se reforzó la presencia en avenidas de gran circulación y en vías de conexión como el Conector Sur o la Circunvalación.

“La presencia preventiva en puntos críticos permite reducir la cantidad de incidentes y mejorar las condiciones de seguridad vial”, sostuvo Díaz.

De cara a lo que resta de 2026, el Departamento D7 mantendrá el esquema de trabajo con énfasis en la prevención y el control. “El plan contempla acciones de concientización, operativos de fiscalización y la ampliación de los dispositivos mediante la participación de personal de distintas comisarías”, señaló. Además, se desarrollan capacitaciones en establecimientos educativos y se fortalecen las tareas coordinadas con otras dependencias policiales para ampliar la cobertura territorial y sostener la tendencia a la baja en la cantidad de siniestros, con el objetivo de reducir también su nivel de gravedad.