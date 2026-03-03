El presidente del Partido Justicialista de San Juan, Juan Carlos Quiroga Moyano, dejó abierta la puerta a una eventual candidatura del exgobernador Sergio Uñac para las elecciones provinciales de 2027. Lo hizo en una entrevista en el programa Café de la Política, donde además fijó postura sobre la discusión del sistema electoral y el futuro del Sipad.

“El que diga que hay que descartar a Uñac se equivoca. No hay que descartarlo. A ningún compañero como Sergio se lo puede descartar”, afirmó el dirigente veinticinqueño al ser consultado por los nombres que empiezan a sonar en el armado peronista de cara al próximo turno electoral.

Quiroga Moyano ubicó al exmandatario dentro de un abanico de dirigentes que, según su mirada, reúnen condiciones para encabezar una propuesta competitiva. En ese listado mencionó a Cristian Andino, Fabián Gramajo, Fabián Aballay e incluso no se descartó de la lista.

“También pensando en las mujeres, no hemos nombrado ninguna. Romina Rosas, por ejemplo, que termina su mandato. Hay varias compañeras que son muy potables dentro del justicialismo y tienen muchas condiciones para poder ser dirigentes”, agregó, ampliando el espectro interno y enviando un mensaje de apertura en medio del proceso de reorganización partidaria tras la derrota de 2023.

Consultado sobre una eventual candidatura personal, Quiroga Moyano evitó definiciones tajantes, aunque reconoció que en política siempre existe aspiración. “Todo el que trabaja en política quiere. Pero yo no voy a forzar nada que no me corresponda. Nunca pensé en ser intendente, el pueblo me dio la posibilidad; nunca pensé en ser presidente de bloque ni presidente del PJ. Las situaciones lo van llevando”, sostuvo, dejando en claro que no descarta nada, pero tampoco se anota anticipadamente en la carrera.

En paralelo, el titular del PJ provincial se refirió al debate abierto por el Gobierno sobre una eventual modificación del sistema electoral. Allí defendió el Sipad —Sistema de Participación Democrática—, la versión renovada de la Ley de Lemas que rigió en la última elección.

“Con el Sipad, que impulsamos nosotros, perdimos en 2023 y los que lo despotrican ganaron”, lanzó, en un mensaje dirigido al oficialismo. Para Quiroga Moyano, el método electoral no determina por sí mismo el resultado de una elección.

“Cuando la gente toma una decisión sobre a quién va a votar, lo hace. No importa el método: boleta única, electrónica, Sipad, internas o PASO. Cuando quieren votar a alguien, lo votan. La gente ha aprendido tanto de votar que los obstáculos los saltea”, afirmó.

Las declaraciones del presidente del PJ se dan en un contexto de reacomodamiento interno del peronismo sanjuanino, que busca redefinir liderazgos y estrategia tras dejar el poder provincial.

Textuales

Juan Carlos Quiroga Moyano / Presidente del PJ de San Juan