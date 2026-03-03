Alquileres en San Juan: Inquilinos hablan de "abusos" e inmobiliarias de estabilidad

El presidente Javier Milei, quien en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso 2026 aseguró que el valor real de los alquileres bajó un 30% neto frente a la inflación tras la desregulación, abrió un fuerte debate en San Juan. Sin estadísticas oficiales locales que permitan medir con precisión esa variación en términos reales, el escenario provincial se construye a partir de la mirada de los propios actores del sector. Para contrastar la declaración presidencial con la realidad sanjuanina, DIARIO HUARPE consultó a las dos partes involucradas: Esteban Costela, presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de San Juan, y Víctor Bazán, presidente de la Asociación de Inquilinos de San Juan. Las posturas son diametralmente opuestas.

Para Costela, el mercado muestra signos de estabilización y un reordenamiento necesario tras la eliminación de la ley anterior. "Todo lo que es departamentos, de uno y dos dormitorios, está bastante equiparada la oferta con la demanda. Los valores están estabilizados", aseguró el inmobiliario. Sin embargo, se mostró cauteloso sobre la cifra presidencial.

Un punto destacado por el referente del Colegio de Corredores Inmobiliarios es el regreso de la negociación, algo que considera beneficioso para el inquilino y un cambio drástico respecto al año pasado. "Ya no se están pagando cualquier valor. El inquilino que está buscando realmente recorre la calle, compara precios y negocia. Si un alquiler está en $450.000, se termina negociando y por ahí alquilando en $430.000 o $425.000", detalló. Ese poder de negociación, antes exclusivo del propietario, hoy beneficia a quien busca.

No obstante, Costela advirtió que el panorama cambia drásticamente cuando se buscan casas familiares. "Hay más demanda que oferta en ese sentido. A esas familias numerosas, me refiero a familias tipo para arriba, de cuatro o cinco personas, les cuesta bastante conseguir una casa para alquilar", reconoció.

La dura postura de los inquilinos: "Abusos y desastre"

En la vereda de enfrente, Víctor Bazán refutó contundentemente la narrativa de la baja de precios que expuso Javier Milei. "Alquileres subieron tres puntos por encima de la inflación según el Indec. Desde que no hay ley de alquileres, lo único que hay es abusos, es un desastre", sentenció el representante de los inquilinos.

Bazán calificó al sector inmobiliario de representar solo a propietarios y grandes empresarios, dejando de lado a la clase trabajadora. "El panorama es desalentador. Los aumentos son insostenibles, ocupan entre el 60 y 70% de los ingresos de una familia", denunció. Además, señaló que ingresar a un alquiler en San Juan requiere hoy más de un millón de pesos entre comisiones inmobiliarias, adelantos y depósitos, una barrera casi insuperable para muchos.

Panorama en San Juan y esperanza en el crédito

La confrontación de visiones se extiende a la proyección futura. Mientras Costela se muestra optimista sobre el ordenamiento de la macroeconomía y la posible reactivación de los créditos hipotecarios para aliviar el mercado. "Con el ordenamiento de la macroeconomía, si realmente llega hacia los sectores más bajos, niveles medios, mediana empresa y todo lo demás, deberíamos tener un excelente año", expuso.

Bazán es pesimista a corto plazo. "Estudiantes abandonan la facultad por no poder pagar y gente vive hacinada o en lugares precarios que ni siquiera deberían ser alquilados, pero no hay un control sobre qué se alquila en San Juan", describió Bazán. Para el referente de los inquilinos, la situación no mejorará hasta que no haya un cambio de políticas nacionales, vislumbrando un escenario crítico que obliga a las familias a tomar trabajos extra para sobrevivir a la presión habitacional.