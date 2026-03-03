El presidente del Partido Bloquista, Luis Rueda, dejó una definición política de fondo: quiere convertirse en el nexo entre el gobernador Marcelo Orrego y el diputado nacional José Peluc, referente de La Libertad Avanza en la provincia. En diálogo con Café de la Política, Rueda no dudó en ofrecerse como articulador entre ambos espacios. “A uno siempre le gusta tratar de lograr consensos”, afirmó, y agregó: “Charlo con ambos, y la verdad es que me parecen dos dirigentes muy importantes”. Sin embargo, aclaró que una eventual convergencia no depende exclusivamente de su voluntad: “No todo depende de uno”.

El legislador hizo un reconocimiento explícito al armado político de Peluc en las últimas elecciones. “Hay que reconocerle que en la última elección algunos veían que no podía o que no iba a ser la elección que hizo. Y la verdad, poniendo candidatos que no eran tan conocidos, tuvo una mirada acertada sobre lo que iba a pasar. Le reconozco el armado que ha tenido en el último tiempo”, señaló.

Sobre Orrego, en tanto, sostuvo que “hizo lo que tenía que hacer en ese momento, que era fortalecer un frente provincial para saber lo que tenía. Y de ahí, obviamente, que eso le permita crecer a nivel provincial”.

Rueda fue más allá y planteó que ambos dirigentes comparten más puntos en común que diferencias. Recordó que ni el frente que encabezó Orrego ni el de Peluc lograron imponerse en la última contienda nacional en San Juan —“salimos segundos y ellos terceros”, puntualizó— y consideró que una eventual articulación podría fortalecer un espacio alternativo hacia el 2027.

El bloquismo y la vicepresidencia en la Legislatura

En paralelo a ese posicionamiento estratégico, el bloquismo también mueve fichas dentro de la Cámara de Diputados. Rueda adelantó que impulsarán el nombre de Federico Rizzo para ocupar la vicepresidencia primera del cuerpo.

“Me parece que Federico es un excelente profesional, excelente técnico, y logró un consenso muy importante dentro del partido. Ha sido una de las primeras candidaturas en mucho tiempo que no fue cuestionada por nadie”, destacó Luis Rueda.

El actual vicepresidente primero mantiene el cargo hasta marzo, y Rueda evitó plantear el reclamo en términos de confrontación. “No tendría que ser así. Puede ser este año uno y el año que viene otro. En la Cámara vamos cediendo lugares en algunas comisiones para que todos tengan la posibilidad en cuatro años”, explicó, aunque admitió que le gustaría que el espacio recupere ese lugar institucional.

Con un discurso centrado en la búsqueda de consensos y la articulación política, Rueda intenta posicionar al bloquismo como un actor clave en la reconfiguración del tablero provincial. De cara al 2027, su apuesta es clara: tender puentes antes que profundizar grietas.

