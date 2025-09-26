El Tribunal Oral en lo Criminal N° 4 de Quilmes condenó este viernes a prisión perpetua a Carlos Costa, hermano del futbolista de Boca Juniors Ayrton Costa, por el femicidio de Agustina Aguilar, de 21 años. El crimen ocurrió el 7 de octubre de 2023 en un departamento de Bernal.

Publicidad

El fallo fue dictado por los jueces Alberto Ojeda, Pablo Pérez Marcote e Isabel Cerioni, quienes concluyeron que Costa asfixió a la víctima, con quien mantenía una relación de pareja. El tribunal rechazó la hipótesis de la defensa, que intentó instalar la versión de una muerte por sobredosis y atribuyó las marcas en el cuerpo a convulsiones.

La condena recayó bajo la figura de homicidio agravado por violencia de género y por vínculo afectivo, tipificación que prevé la pena máxima. Durante el proceso, el propio Ayrton Costa declaró por videollamada, respaldando la teoría defensiva y cuestionando la autopsia oficial, aunque el tribunal desestimó esos planteos por falta de sustento.

Publicidad

El juicio comenzó el 8 de septiembre y contó con testimonios claves de la familia de Agustina, que relataron episodios de maltrato y amenazas que había sufrido la joven en el marco de la relación con Costa.

En el departamento donde ocurrió el femicidio se hallaron restos de alcohol y estupefacientes. Ese hecho agravó la situación del acusado, ya que incumplía con restricciones judiciales, puesto que había recuperado la libertad condicional apenas diez días antes, tras una condena previa por siete robos.

Publicidad

Con este fallo, la justicia bonaerense vuelve a remarcar la aplicación de la figura de femicidio en casos de violencia de género, un reclamo que desde hace años sostienen familiares de víctimas y organizaciones feministas.