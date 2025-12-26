Las exportaciones de carne vacuna argentina registraron una suba del 2,7 % en ingresos en dólares, alcanzando más de US$ 3.500 millones, aunque el volumen total de envíos disminuyó en comparación con el año anterior, según datos oficiales difundidos por el sector agroexportador.

Los especialistas del rubro explican que este resultado se debe principalmente a mejores precios en los mercados internacionales, que compensaron la menor cantidad de toneladas embarcadas. A pesar de que los volúmenes exportados cayeron, los valores por unidad exportada aumentaron, lo que permitió que el ingreso total en moneda extranjera creciera.

El sector, clave para el ingreso de divisas y el equilibrio de la balanza comercial, atraviesa un contexto global con variaciones en la demanda, cambios en los patrones de consumo y ajustes en los costos de producción. Aun así, la capacidad de mantener ingresos superiores a los del año previo representa una señal positiva para los exportadores.

Entre los destinos tradicionales de la carne argentina se encuentran mercados como China, la Unión Europea y Oriente Medio, aunque las proporciones y preferencias por cortes específicos varían según las regulaciones y las tarifas comerciales. La combinación de mejores precios y diversificación de mercados explicaría en buena medida el comportamiento de los ingresos.

Desde la cámara sectorial exportadora destacaron que mantener la competitividad frente a otros productores globales requiere sostener la calidad del producto y gestionar eficientemente los costos logísticos y productivos. En este sentido, confían en que la tendencia de precios favorable se mantenga para seguir aportando divisas significativas al país.

No obstante, la industria también advierte sobre los desafíos estructurales que enfrenta, como el acceso al financiamiento, las barreras no arancelarias en algunos mercados y la necesidad de políticas públicas que favorezcan inversiones que permitan sostener y potenciar la producción.