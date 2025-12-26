El dueño de Telefe fue atacado por avispas y estuvo al borde de la muerte

El empresario rosarino Gustavo Scaglione, quien recientemente adquirió la señal Telefe tras negociaciones con la firma Paramount Global, protagonizó un dramático episodio de salud en una chacra de Punta del Este.

Mientras se encontraba a escasos kilómetros de José Ignacio, el hombre de negocios fue atacado por avispas, lo que obligó a su traslado de urgencia en camioneta hacia el policlínico local.

Según el relato del médico Leonardo Falcao, Scaglione ingresó al centro asistencial desmayado y con una presión arterial extremadamente baja, inferior a 7. Ante el cuadro de shock anafiláctico, el equipo médico aplicó protocolos internacionales de reanimación en el área de cuidados críticos para lograr su estabilización.

Una vez que se disipó el riesgo de perder la vida, fue derivado al sanatorio Mautone, establecimiento equipado para realizar estudios de mayor complejidad. Tras su recuperación, el empresario tuvo el gesto de regresar al policlínico para expresar su gratitud al personal que le salvó la vida.