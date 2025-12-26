La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner continúa internada en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires tras ser intervenida quirúrgicamente por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada. La hospitalización se prolonga debido a la presencia de un íleo posoperatorio, una complicación que afecta la función intestinal luego de una cirugía abdominal y retrasa la recuperación esperada.

El íleo posoperatorio es una alteración funcional del intestino, caracterizada por la incapacidad transitoria de los músculos intestinales para mover contenido, lo que causa distensión abdominal, náuseas y dificultad para evacuar gases o materia fecal. No se trata de una obstrucción mecánica, sino de un fenómeno que suele ser transitorio pero que en este caso mantiene a la paciente bajo observación médica.

Según el parte médico más reciente, Kirchner no presenta fiebre ni signos de infección activa, y su tratamiento incluye antibióticos intravenosos y drenaje peritoneal, además de dieta líquida porque aún no puede progresar a sólidos. El equipo de salud optó por un tratamiento conservador con reposo digestivo, hidratación y monitoreo continuo para favorecer la recuperación del tránsito intestinal sin necesidad de una nueva intervención quirúrgica.

La decisión de mantener la internación responde a la necesidad de vigilar de cerca su evolución y prevenir eventuales complicaciones derivadas tanto del íleo como de la peritonitis que originó la operación. Aún no hay una fecha estimada de alta, y la duración de la hospitalización dependerá de la resolución clínica del íleo, que en muchos casos puede revertirse con medidas de soporte en unos pocos días.

Cristina Kirchner fue trasladada al sanatorio luego de experimentar dolores abdominales agudos en su domicilio, donde cumple arresto domiciliario por una condena vigente, lo que exigió autorización judicial para su traslado y tratamiento. Desde entonces, los informes oficiales han destacado la ausencia de fiebre y estabilidad hemodinámica, indicadores considerados favorables en su recuperación parcial.