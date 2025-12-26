La primera reparación de válvula mitral asistida por robot en la Argentina se llevó a cabo con éxito en el Hospital Universitario Fundación Favaloro, marcando un hito en el desarrollo de la cirugía cardíaca robótica del país. El procedimiento fue realizado utilizando el sistema robot Da Vinci XI, una de las plataformas más avanzadas a nivel mundial para intervenciones mínimamente invasivas.

La cirugía robótica permite al cirujano controlar cada movimiento desde una consola, con instrumentos miniaturizados que ofrecen mayor precisión y maniobrabilidad que la mano humana, lo que se traduce en incisiones más pequeñas y recuperación más rápida para los pacientes, en comparación con los abordajes quirúrgicos tradicionales.

Publicidad

Este tipo de intervención representa un salto cualitativo en el tratamiento de la insuficiencia valvular mitral severa, brindando una alternativa de alto nivel tecnológico para pacientes que requieren corrección de la válvula sin la necesidad de una cirugía abierta extensa.

Los especialistas a cargo, liderados por el Dr. Mariano Camporrotondo, jefe de Cirugía Cardiovascular del centro de salud, destacaron que este logro no solo implica la incorporación de equipamiento de vanguardia, sino también la posibilidad de ofrecer a los pacientes opciones terapéuticas menos invasivas, con menor dolor postoperatorio y tiempos de internación reducidos.

Publicidad

La técnica de cirugía robótica cardíaca, aunque ya se practica en diversos países, ahora se incorpora al sistema de salud argentino, lo que amplía el abanico de tratamientos disponibles en enfermedades complejas del corazón y posiciona al hospital como un referente en tecnología médica avanzada.