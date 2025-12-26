El fútbol chileno tendrá un parate durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, pese a que la selección nacional, La Roja, no logró clasificar al torneo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión figura en el fixture de la Primera División anunciado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) y sorprendió tanto en el país como en el exterior.

Según la programación, el campeonato local de Chile se desarrollará a lo largo de todo el año, de enero a diciembre, pero habrá un parate significativo en junio y julio, que coinciden con las fechas de disputa del Mundial 2026. Esta interrupción forma parte de una estructura con muy poca actividad oficial durante ese período.

La medida se tomó con la intención de que los futbolistas, entrenadores y aficionados chilenos puedan seguir el desarrollo de la Copa del Mundo sin superponer partidos de la liga local, aunque resulte poco habitual aplicar un receso por un torneo en el que el país no tendrá participación directa.

No obstante, la pausa no será total: durante esas semanas, algunos clubes deberán disputar encuentros de Copa de Chile o de la Copa de la Liga, por lo que habrá actividades competitivas, aunque sin fechas completas del torneo principal.

La decisión fue recibida con sorpresa, burlas e ironías en medios y redes sociales, donde se destacó el contraste de programar un descanso para el Mundial a pesar de la ausencia de la selección chilena en la competición.

Históricamente, Chile no participará de la Copa del Mundo 2026 tras quedar fuera de las posiciones que otorgan plazas directas o repechaje en las Eliminatorias sudamericanas, cerrando una campaña con pobre rendimiento en el proceso clasificatorio.