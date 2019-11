Carmelo Anthony jugará en Portland Trail Blazers tras un año de inactividad

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

Carmelo Anthony, de 35 años y uno de los aleros más destacados en la historia de la NBA, regresa a la actividad tras un año sin jugar tras firmar un acuerdo no garantizado con Portland Trail Blazers, informó hoy la prensa estadounidense.



El 10 veces elegido al Juego de Estrellas y seis al Equipo All-NBA jugó su último partido el 8 de noviembre del 2018 con la casaca de Houston Rockets ante el Oklahoma City Thunder, permaneciendo 20 minutos en la cancha.



Esta no es la primera vez que Portland busca la llegada de Anthony, ya que intentaron sumarlo cuando jugaba con los New York Knicks. El mal inicio de la presente temporada, con récord de 4-8, provocó este nuevo intento y la concreción del mismo.



Anthony, de 2,03 metros, se unirá a los Blazers en su próximo viaje de seis partidos de visitante, que comienza mañana ante San Antonio Spurs en el AT&T en Texas y continuará con Houston Rockets, New Orleans Pelicans, Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers y Chicago Bulls, señaló MedioTiempo de México.



El alero es la posición en donde Portland es mas vulnerable y ahora se sumó la lesión en el hombro de Zach Collins, complicando aún más las chances de la franquicia finalista en Conferencia Oeste ante Golden State Warriors en la pasada temporada.



Anthony es tres veces medallista de oro olímpico y ha promediado 24 puntos a lo largo de 16 temporadas.



El alero nacido en Brooklyn jugó en Denver Nuggets (2003-2011), New York Knicks (2011-2017), Oklahoma City Thunder (2017-2018) y Houston Rockets (2018-19).