Carolina Baldini está viviendo una experiencia de "gran amor" tras la llegada de su nieto Faustino, el hijo de su hijo Gianluca Simeone y Eva Bargiela. Baldini, quien se convirtió en abuela a los 48 años, ha expresado su emoción desde el 29 de octubre de 2025, fecha del artículo.

Inicialmente, Baldini compartió un emotivo mensaje dedicado directamente al recién nacido. El texto, destinado a que el niño lo lea cuando sea grande y entienda el "amor incondicional de su abuela", decía: “Fausti, hoy te vi por primera vez y sentí algo imposible de explicar. Tan chiquito y tan perfecto. Tu llegada trajo luz a mi vida”.

Posteriormente, Baldini utilizó las redes sociales para dedicar otro mensaje, esta vez a su nuera, Eva Bargiela. En un posteo compartido donde Eva presentaba a su hijo, el comentario de Baldini sobresalió entre las felicitaciones.

El mensaje de Carolina Baldini para Eva Bargiela fue sumamente elogioso: “Qué decirte, Eva, te admiro...”. Baldini destacó la fortaleza del proceso de parto y maternidad, señalando que "Traer una vida al mundo es un acto de una fuerza impresionante, que solo una mujer puede comprender". Además, continuó con una sentida frase: “Tu valentía, tu capacidad de soportar el dolor y transformarlo en amor son la prueba más pura de lo que significa ser una mujer fuerte”.

Finalmente, Carolina Baldini elogió también a su hijo Gianluca, indicando que Eva no estuvo sola. Expresó que Gianluca es "un hombre que te acompañó con amor, que aprendió de chiquito a cuidar, a sostener y a amar con respeto". La abuela concluyó su mensaje con profunda gratitud: “Verlos juntos me llena de emoción. Gracias por amar a mi hijo, por hacerlo padre y por regalarle al mundo este bebito que nos unió para siempre”.