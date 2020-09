Casa Acosta-Sormani: buscan revalorizarla dando a conocer su historia

La casa donde vivió Emar Acosta, la primera diputada de Latinoamérica, y Leticia, primera médica matriculada, se encuentra en estado de abandono. Desde que DIARIO HUARPE presentó el caso, distintas asociaciones y sanjuaninos manifestaron la importancia de rescatar ese lugar.

El punto histórico sería revalorizado, según confirmó Sandra Barceló, secretaria de Cultura de Capital.

"Para nosotros es una casa súper importante, no es la casa en sí por su valor material, sino por lo que representa que Emar Acosta haya vivido ahí. Nosotros tenemos que respetar la propiedad privada de las personas y de lo que los dueños quieran hacer, lo que no estaría obstaculizado sería que nos pongamos en contacto con ellos y que tratemos de que esa casa conserve como hasta la actualidad sus formas y demás", dijo Barceló.

La funcionaria explicó que lo primero que hicieron fue saber si había sido declarada patrimonio, de esa forma la conservarían dentro de los monumentos históricos de la provincia y de la municipalidad. Sin embargo esto no ha ocurrido hasta el momento, pero siguen de cerca para ver cómo sigue el estado de la casa.

La secretaria rescató que así como sucedió con la casa Acosta-Sormaní, cada vez son más los sanjuaninos que se interesan por el patrimonio local.

"Nos está pasando con todas las actividades culturales. La gente está tomando conciencia, el terremoto influyó mucho en que no estemos arraigados a los edificios. Después del terremoto, el sanjuanino no se arraiga a eso porque no está acostumbrado a ver edificios antiguos tampoco. Y si hay edificios antiguos los asociás al miedo de si son antisísmicos o no", agregó la funcionaria.

Después de la nota del 11 de agosto, la casa sigue en el mismo estado. Foto: archivo DIARIO HUARPE

La casa sigue en el mismo estado, pero ahora cada vez más los que saben quienes vivieron ahí y el valor social que ella representa.

"Respecto a la casa, creo que hay muy poca gente que conoce la historia que tiene, porque Emar Acosta no fue nada más diputada provincial, también fue la primera mujer que se nombró a cargo de una oficina de las mujeres, fue defensora de menores. No es solamente el monumento lo que representa que ella haya vivido ahí, sino lo que ella representa. Creo que tenemos que aprovechar los sanjuaninos para reivindicarla por los hogares obreros, su lucha contra la tuberculosis. Debe haber sido una mujer muy sensible porque todo su trabajo tiene que ver con la salud y la minoridad".

"Fue la primera en hacer los consultorios médicos móviles, debe haber tenido una sensibilidad para aquella época bastante importante. Recordemos que era una época donde no era normal ver a una mujer haciéndose cargo de todo esto. Es un buen momento para reivindicar la historia de ella, para mostrar una mujer sanjuanina que tiene mucho para contarnos".

Por último Barceló confirmó que, una vez que se reactiven las actividades, se agregará al circuito de necroturismo los nichos de la familia Acosta-Sormaní, donde yacen Leticia y su marido.

Las placas del cementerio de de Capital indican que ahí yace Leticia, primera médica de San Juan. Foto: Gentileza