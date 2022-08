Un verdadero caos se generó en la tarde de este martes en la zona de calle Dr. Ortega entre Meglioli y Calívar, en el departamento Rawson. Vecinos, denunciaron que estaban “con el agua al cuello” por el desborde de un canal que complicó el tránsito y se convirtió en la pesadilla de la gente que vive en el lugar.

El caudal de agua inundó toda la calle e incluso entró hasta algunos domicilios de la zona. Andrés Victoria, un vecino del lugar, comentó a DIARIO HUARPE que los barrios afectados son Conjunto VIII, Conjunto XI y San José.

Publicidad

Desde el Departamento Hidráulica afirmaron que el desborde se generó por un hecho de vandalismo. Al parecer, alguien rompió un cepo y levantó una compuerta que permitió el pase de un mayor caudal de agua en los canales de la zona.

“No es la primera vez que pasa. No sé si no limpian los canales, pero este es un problema de siempre. Y no es un chorrito de agua, la calle parece un río”, advirtió el vecino.