Caselles, ahora con Massa, dice que quiere ser candidata en Capital

A pesar de que todavía resta poco más de dos años para las Elecciones Generales del 2023 y en un contexto de pandemia, la diputada nacional y expresidenta del Partido Bloquista, Graciela Caselles, fue a contramano de todo lo políticamente correcto y declaró que buscará ser candidata a intendenta de Capital representando al Frente Renovador de Sergio Massa, esto en el caso de que no pueda hacerlo por el Frente de Todos. La noticia cayó como balde de agua fría y generó mucha polémica, dentro y fuera del bloquismo. Tanto es así que un concejal de su mismo partido la tildó de tener una “actitud personalista” y el referente de Massa en San Juan, Franco Aranda, desmintió un acercamiento de la dirigente con el presidente de la Cámara Baja de la Nación.

“Queremos y vamos a competir en Capital en 2023. Si no es con el Partido Bloquista será con el Frente Renovador. Estamos charlando y tengo mucha relación con Sergio Massa. Es un hombre que representa esto de ir fuera de la grieta y que permite trabajar y construir. Estoy trabajando con él", comentó Caselles en Radio Sarmiento.

Además ponderó al dirigente de Tigre como “un gran candidato que se viene preparando hace mucho tiempo y que puede ser una de las esperanzas de los argentinos” en clara alusión a la posibilidad de ir por la presidencia del país. Hay que recordar que Caselles, que hace muy poco dejó la presidencia del Partido Bloquista, tiene mandato como diputada nacional hasta 2023.

Tras estas declaraciones, el concejal Alfredo Nardi, usó los mismos micrófonos, y con los botines de punta dijo que “creo que su actitud es personalista. Es lamentable la noticia, porque hasta hace muy poquito fue presidenta del partido y después perdió todos los distritos que hizo internas”.

También aclaró que “si ella quiere ser candidata y competir me va a tener que enfrentar a mí, porque el Partido Bloquista va a llevar candidatos dentro del Frente Todos” y sentenció que “Graciela Caselles en Capital no mide”.

Desde el seno del bloquismo también opinó su presidente, Luis Rueda, quien al ser consultado por DIARIO HUARPE se limitó a decir que “es bueno que los dirigentes tengan aspiraciones y yo, desde mi lugar, apoyo a Graciela Caselles, pero si lo hace con el Partido Bloquista, el mismo que ella condujo por tantos años”.

Otro de los dirigentes que opinó sobre los dichos de Graciela Caselles, fue Franco Aranda, quien semanas atrás se presentó en sociedad como el referente de Massa en San Juan, al decir que “justamente hoy (por este miércoles) es el cumpleaños de Massa. Yo lo saludé y le pregunte por esto que dijo Caselles y él me dijo que no había hablado nada, pero no descarto que pueda hacerlo en un futuro”.

En el mismo sentido apuntó que “si me parece positivo que dirigentes políticos miren al Frente Renovador como un espacio para participar. Graciela no habló conmigo, pero seguramente lo haremos, yo siempre charlo con todos”.