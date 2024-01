Para traer mayor claridad a la situación, desde la Cámara de Servicios Mineros (Casemi), Institución que agrupa empresas proveedoras de bienes y servicios a la Industria Minera, se refirieron al cruce desatado tras el despido de 60 empleados de Empreminsa, una empresa que desde hace 15 años prestaba servicios de mantenimiento industrial y de maquinaria a Barrick.

La polémica surgió cuando un alto directivo de Empreminsa (Ndr: la fuente optó por no dar a conocer su nombre) expresó que Barrick no costeó las indemnizaciones de estos empleados, sino que les pagó con plata que le adeudaba a la firma desde hace 18 meses. “Más del 80% de los últimos certificados de los 18 meses me los pagaron atrasados y Barrick les pagó a los empleados con mi plata. No es que Barrick se hizo cargo de las indemnizaciones. Me debía mucha más plata de lo que eran las indemnizaciones” afirmó.

Publicidad

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Alejandro Donna, secretario de la comisión directiva de Casemi, explicó a DIARIO HUARPE cómo se procede comúnmente en este tipo de situaciones: “No es que Barrick lo haga de buena intención a esto de salir a pagarle a los trabajadores. Esto siempre está previsto en toda finalización del contrato. Lo que hacen todas las operadoras mineras es solicitarle a la contratista que no continua que presente un informe con el estado de situación de sus obligaciones. A esto hay que sumarle que en este caso en particular había tomado relevancia pública, hubo una manifestación en la puerta de la empresa y lo que hace la compañía es salir a cumplir con las obligaciones que el proveedor no cumplió y te lo descuenta del último pago de cierre del contrato que generalmente es el último certificado”.

“Es complejo porque principalmente en el medio quedaron trabajadores que no pudieron cobrar en tiempo y forma lo que debían haber cobrado” sostuvo Donna.

Por otro lado, luego que la Subsecretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, la minera contrató a 36 de esos 60 empleados, por lo que el directivo de Empreminsa denunciaba una maniobra de Barrick para quedarse con sus mejores técnicos.

Sobre los puestos de trabajo, Donna prefirió no entrar en la polémica, pero afirmó que lo importante es que no se perdió ninguno: “Los contratos que tenía Empreminsa están en manos de otra empresa, de todos modos, los puestos de trabajo no se pierden, por ejemplo, si había 50 puestos de trabajo, estos se mantienen y pueden estar ocupados por estos mismos empleados o por nuevos. En el caso puntual de los que fueron tomados por Barrick para hacer trabajos de forma interna sin un contratista que lo administre ya ha sucedido en otras oportunidades”.