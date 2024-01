Un nuevo capítulo se suma a la novela desatada tras el despido de 60 empleados de Empreminsa, una empresa que desde hace 15 años prestaba servicios de mantenimiento industrial y de maquinaria a Barrick. Según había trascendido, luego de que la Subsecretaría de Trabajo dictara la conciliación obligatoria, desde la minera se habían encargado de recontratar a 36 de esos 60 empleados que el pasado 30 de diciembre recibieron su telegrama de despido. La empresa de servicios mineros realizó una dura denuncia y Barrick comunicó su postura.

El conflicto había tomado estado público una semana antes de que los empleados recibieran la negativa noticia. Cuando la empresa no depositó los sueldos de noviembre, decidió que estos trabajadores bajaran de la mina, motivo que los movilizó a manifestarse en la calle.

El “buen gesto” que tuvo Barrick al recontratar a estos empleados, al parecer, no fue tal. Un alto directivo de Empreminsa (Ndr: la fuente optó por no dar a conocer su nombre) dialogó con DIARIO HUARPE y contó su versión de los hechos, la cual deja mal parada a la minera.

Según manifestó el empresario, Barrick no costeó las indemnizaciones a estos empleados, sino que les pagó con plata que le adeudaba a Empreminsa desde hace 18 meses. “Más del 80% de los últimos certificados de los 18 meses me los pagaron atrasados y Barrick les pagó a los empleados con mi plata. No es que Barrick se hizo cargo de las indemnizaciones. Me debía mucha más plata de lo que eran las indemnizaciones. Lo que pasa es que yo para poder cobrar y acordar con los trabajadores hicimos un arreglo, cerré con ellos. La indemnización de los trabajadores se hizo a través de Barrick con esa plata”, contó.

“La crisis de la empresa es solamente por el atraso de sus pagos y la actualización de tarifas que no se hacen como corresponden, nada más”, sentenció el empresario.

Luego arremetió: “Esos 36 trabajadores que han tomado son los mejores mecánicos que hay en el país en lo que hacen, no hay en ningún otro lado. Nosotros hemos capacitado a todo ese personal en esto”. De esta forma el empresario denuncia una maniobra de la minera para no solo quedarse con sus empleados, sino para ir contra su empresa, ya que, además, no seguirá trabajando para ellos.

A modo de conclusión, el directivo de Empreminsa manifestó: “Hoy estamos chicos, como hace 10 años. A pesar de eso seguimos para adelante, no tenemos mayores perspectivas ni proyecciones. Con Barrick no seguimos trabajando, nos bajaron por reclamar lo que es justo y por sus atrasos crónicos".

Respuesta de Barrick

Desde el área de Comunicación de Veladero subrayaron que continúan sin cambios en la cantidad de fuentes laborales indirectas en tareas de mantenimiento. "La mina licitó recientemente varios contratos que prestaba Empreminsa, dos resultaron adjudicados a empresas de San Juan, otro a una de Jáchal y dos fueron internalizados como personal directo. La mencionada empresa contó siempre con igual trato y condiciones que todo contratista de la mina" expresaron.