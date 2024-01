El sueño de la casa propia nunca pierde vigencia. En sentido, luego del cambio de Gobierno que hubo en San Juan y en el país, quedaba por ver cómo se daba continuidad a las obras de construcción de casas y la entrega de las mismas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV). Según confirmaron a DIARIO HUARPE, el objetivo de la gestión de Marcelo Orrego es poder terminar y entregar en este primer trimestre del año unos 10 barrios que están avanzados.

En diálogo con este medio, la actual directora del IPV, Elina Peralta, afirmó que desde que asumió están trabajando en analizar y ordenando cuestiones que dejó la gestión pasada. Indicó también que, si bien no hay una fecha estimativa, esperan que antes de que terminen los primeros tres meses de 2024, terminen, al menos, 10 barrios que están con un avance importante de obra.

En línea directa con esto, aseveró que estas “son las obras que vamos a inyectar fondos para que salgan a la brevedad”. Y agregó que “la intención es empezar a inyectar a los barrios que tienen un 70% de avance de obra para arriba”.

Por otra parte, explicó que las barriadas restantes que no tienen tanto avance, “van a ir un poco más ralentizado, pero la idea es que no se pare ninguna obra”.

“La intención es que cada departamento de San Juan tenga una obra activa y cada empresa tenga una obra activa, tratar de que no quede zona sin un barrio en desarrollo”, detalló la funcionaria.

Pagos atrasados

Al mismo tiempo, Peralta contó están trabajando para regularizar atrasos “heredados” en el pago de certificados de obras a las distintas empresas que tuvieron o tienen a su cargo la construcción de barrios.

“Hubo atrasos en el pago de certificados de obra por eso estamos viendo la estrategia administrativa y contable para poder ponerlos más al día”, explicó Peralta.

Cabe mencionar que del total de barrios que están en ejecución, una cuarentena de ellos, más del 50% cuentan con fondos nacionales, pero la titular del IPV explicó que esto “le ha venido, en los últimos meses, haciendo frente la Provincia”. A su vez que dijo que “si bien Nación ha prometido resolver este tema a la brevedad, en el mientras tanto estamos viendo una estrategia a nivel local”.

Cuántas viviendas

Estos más de 40 barrios activos que cuenta el IPV, equivalen a cerca de 5.000 viviendas que en distintas etapas se irán entregando.

Dónde serán

Si bien no trascendió cuáles serían los barrios que se entregarán entre enero y marzo, si se pudo conocer que uno en Caucete está muy avanzado y entrará en esta operatoria.

Qué pasa con los terrenos del IPV

A mediados del año pasado, durante la gestión uñaquista, se puso en ejecución el programa “Suelo Activo, Sueño Cumplido”, el cual ponía a disposición 930 terrenos para familias de clase media en San Juan. La operatoria se realizó, pero hubo 200 adjudicatarios que no cumplieron los requisitos exigidos, por lo que se debía abrir el sorteo, el cual quedó a realizar en manos del gobierno actual de Orrego.

La directora del IPV, Peralta, fue consultada sobre este tema y confirmó que la misma no quedará en el aire. "Se va a hacer un nuevo sorteo por aquellos lugares de quienes no cumplieron los requisitos. No hay fecha definida igual, se está analizando toda la cuestión administrativa. Hay que esperar un poco más", dijo la funcionaria.