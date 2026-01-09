Caso Demichelis: cómo su hijo le contó a Evangelina Anderson que casi muere

Durante un vuelo de regreso a Buenos Aires, la modelo Evangelina Anderson se enteró de un episodio dramático ocurrido en una playa de Punta del Este: sus hijos estuvieron cerca de ahogarse en el mar. El hecho, que involucró un rescate de urgencia de la familia de Martín Demichelis, fue mantenido en reserva por el entrenador hasta que Bastian, el hijo mayor, decidió relatar lo sucedido a su madre mientras viajaban,.

Anderson no se encontraba presente al momento del incidente, ya que había regresado previamente para cumplir con las grabaciones de MasterChef Celebrity.

Publicidad

El periodista Santiago Sposato brindó detalles sobre cómo se filtró la información: "Me cuentan que Evangelina se enteró en el avión volviendo a Buenos Aires por uno de sus hijos. Ella habrá vuelto de Punta del Este, no sé si el 2 o el 3 de enero, porque el 5 grababa MasterChef Celebrity".

El susto ocurrió el pasado 31 de diciembre en una zona conocida como Laguna Escondida, un sector donde bañarse está prohibido y no hay guardavidas permanentes.

Publicidad

Sobre la revelación y la reacción de la conductora, Sposato agregó: "Esto pasó el 31 de diciembre, ella se entera el 4 a la tarde en el avión porque algo le comentó su hijo mayor, Bastian. Evangelina, indignada". El episodio puso en evidencia la necesidad de reforzar los controles y la prevención en zonas turísticas muy concurridas durante el verano.