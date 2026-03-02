Este jueves 5 y viernes 6 de marzo, el Centro de Creación Artística Orquestal de la Facultad de Filosofía Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan dará inicio a la temporada nº52 de la Orquesta Sinfónica, bajo la dirección del maestro Wolfgang Wengenroth.

Ante imposibilidad de utilizar la sala del Auditorio Juan Victoria, debido a obras de refacción, el cuerpo musical estará de manera transitoria en el Comedor Universitario Juan Gutiérrez del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM- UNSJ) con entrada libre y gratuita para ambas funciones a las 21:30 hs.

La orquesta interpretará el Concierto para corno Nº 2 en mi bemol mayor, AV 132 de Richard Strauss, con la actuación de Atahualpa Vegas como solista. También se interpretará la Sinfonía Nº 5 en do menor, op. 67 de Ludwig van Beethoven.

La obra de Strauss

El Concierto para corno Nº 2 de Richard Strauss ocupa un lugar singular dentro de su producción: es una obra tardía, escrita en plena Segunda Guerra Mundial, pero que parece mirar hacia el pasado con serenidad y gratitud. Strauss, que había revolucionado el lenguaje orquestal con sus poemas sinfónicos y óperas, regresa aquí a una estética más clásica, transparente y luminosa.

La obra está profundamente ligada a su biografía. El padre del compositor, Franz Strauss, fue uno de los más célebres cornistas de su tiempo, y el instrumento acompañó a Richard desde la infancia. Más de sesenta años antes, el joven Strauss había compuesto su Primer Concierto para corno; el segundo, escrito en 1942, puede entenderse como un gesto de memoria y reconciliación, una mirada nostálgica hacia la tradición musical alemana.

A pesar del contexto histórico sombrío, la música irradia ligereza, elegancia y humor. Strauss evita el dramatismo y se concentra en la nobleza tímbrica del corno, explorando su capacidad cantábile y su brillo heroico sin caer en la grandilocuencia.

Este concierto es un ejemplo extraordinario del tardío Strauss: una música que, en tiempos de destrucción, afirma la continuidad de la tradición, la belleza del sonido y la dignidad del arte.

Sobre el solista Atahualpa Vegas

Es un cornista venezolano de gran trayectoria en el ámbito orquestal, camarista y director de conjuntos de metales. Graduado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Caracas como Especialista en educación musical.

Como profesor de corno ha trabajado con las infancias y juventudes del Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela creado por el gran maestro José Antonio Abreu, frecuentemente es invitado a dictar clases magistrales en diferentes Universidades de Colombia y Corea del Sur. Su experiencia orquestal y como camerista lo ha llevado a trabajar en Instituciones de renombre como La Orquesta Sinfónica de Venezuela, Orquesta Virtuosi de Caracas, Orquesta Sinfónica de la Universidad EAFIT (Colombia), Filarmónica de Jalisco (México), Filarmónica de DAEJEON Corea del Sur, Octeto académico de Caracas, Quinteto Venezuela Brass y el Venezuela Brass Ensamble.

Como solista se ha presentado en orquestas de Venezuela, Colombia y Corea del Sur y ha realizado giras artísticas por diferentes países como Rusia, Grecia, Italia, Guatemala, México, Uruguay, Cuba y Corea del Sur. Atahualpa Vegas está trabajando en pro del enriquecimiento musical, integrando la música latinoamericana en sus recitales, dando así una nueva visión de su instrumento.

Actualmente es corno solista de la Orquesta de la Universidad Nacional de San Juan y jefe de la Cátedra de corno de la misma.

La sinfonía de Beethoven

Pocas obras en la historia de la música son tan reconocibles como la Quinta Sinfonía de Beethoven. Compuesta entre 1804 y 1808, en un período marcado por la creciente ordena del compositor, esta sinfonía se ha convertido en un símbolo universal de lucha y triunfo. El célebre motivo inicial de cuatro notas -que Beethoven describió como “el destino llamando a la puerta”- constituye uno de los gestos más poderosos de la música occidental.

La obra representa un punto de inflexión en la historia de la sinfonía. Beethoven amplía la forma clásica heredada de Haydn y Mozart y la transforma en un drama sonoro de dimensiones inéditas, donde los movimientos están estrechamente relacionados y conducen a un final de afirmación triunfal.

Síntesis de la propuesta

Este programa reúne dos obras separadas por más de un siglo, pero unidas por la nobleza de su concepción y por el protagonismo del sonido orquestal.

El concierto de Strauss, con su elegancia clásica y su lirismo sereno, ofrece una mirada retrospectiva a la tradición, mientras que la Quinta Sinfonía de Beethoven encarna la fuerza transformadora del arte, capaz de convertir la lucha en afirmación y la oscuridad en luz.

Juntas, estas obras trazan un arco que va de la intimidad expresiva del solista a la epopeya sinfónica, recordándonos que la música puede ser a la vez memoria, resistencia y esperanza.