Las proyecciones de las principales consultoras privadas señalan que la inflación de febrero de 2026 en Argentina se ubicará por debajo del 3% mensual, en un contexto donde los precios aún se mantienen altos aunque podrían mostrar señales de moderación respecto de meses anteriores.

Según los informes difundidos por diversos análisis de mercado, la mayoría de los relevamientos ubican el Índice de Precios al Consumidor (IPC) para febrero en un rango aproximado de 2,8% a 2,9%, niveles muy cercanos al resultado informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) para enero, que fue del 2,9%.

Las proyecciones incluyen estimaciones de firmas como Analytica, que lo sitúa cerca de 2,8%, mientras que otras consultoras como EcoGo y Equilibra estiman cifras rondando el 3%, con variaciones relacionadas principalmente a la incidencia de alimentos y tarifas reguladas en la medición del mes.

El relevamiento de precios minoristas para la región del Gran Buenos Aires también mostró un incremento en torno al 2,9%, lo que confirma la persistencia de una inflación elevada aunque con una leve moderación del ritmo de aumentos.

Los analistas destacaron que factores estacionales, como aumentos en rubros educativos y vestimenta, junto con presiones en alimentos y servicios regulados, pueden mantener el índice cerca de ese umbral, aunque se observa cierta tendencia a que los precios comiencen a ceder en los próximos meses.

El dato oficial del IPC de febrero será publicado por el Indec en las próximas semanas, y permitirá verificar si las proyecciones privadas se alinean con la medición final.